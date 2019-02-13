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BDDK tarafından bankalar için önemli değişiklikler yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Türkiye`de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin alma zorunluluğuna bazı istisnalar getirildi.

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BDDK'nın Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine  İlişkin Yönetmelik'inde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlandı.
 
Değişiklik kapsamında, Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube  veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara  katılmaları şartlarına bazı istisnalar getirildi.
 
Buna göre, Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya  temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları  kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulması  kaydıyla BDDK iznine tabi tutuldu.
 
İzin başvuruları ise yurt dışında şube veya temsilcilik açılmasının,  ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini  ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte kuruma yapılacak.
 
Ancak, kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu  hükümlere uyulmak ve ortaklıktaki toplam payı banka öz kaynağının binde üçünü  geçmemek ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı açıklayan bir raporla en az 30  gün önceden kuruma bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye'de kurulu bankalarca,  ortaklığının kurulu bulunduğu ülke mevzuatı gereğince zaruri olarak  gerçekleştirilen pay edinimleri kurul iznine tabi tutulmayacak.
 
Öte yandan daha önce kuruldan o ülkede şube açma izni alınmış olmak, o  ülkedeki toplam şube büyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde 10'u aşmamak ve en  az 30 gün önceden kuruma bildirilmek kaydıyla Türkiye'de kurulu bankaların aynı  ülkede gerçekleştirecekleri ilave şube açılışları da kuruldan izin almayı  gerektirmeyecek.
 
Söz konusu istisnalar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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