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BDDK'dan cep telefonu taksit sınırına ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün itibarıyla fiyatı 3 bin 500 lira üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını bildirdi.

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BDDK tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 4'üncü  maddesi ile 24 Nisan 2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet  Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5'inci maddesinde fiyatı 3 bin 500 liranın  üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan  vade sınırı 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanacağı  düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, 31 Ocak 2019 tarihinde Kurumumuz resmi internet  sitesinde 'Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı' ile 'Finansal Kiralama, Faktoring ve  Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı' (Yönetmelik Taslakları)  yayımlanmış olup, Yönetmelik Taslakları ile anılan Yönetmeliklerin yukarıda  belirtilen Geçici Maddelerinin 'fiyatı 3 bin beş yüz Türk lirasının üzerinde olan  cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 30  Nisan 2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanacağı' şeklinde değiştirilmesinin  öngörüldüğü hususu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur. Ancak, söz konusu  Yönetmelik Taslakları ile yapılması planlanan süre uzatımına  ilişkin düzenlemelerden vazgeçildiğinden, 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla fiyatı 3  bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan  kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağı hususunun belirtilmesi  gerekliliği hasıl olmuştur."

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

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