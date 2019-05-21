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BDDK'dan döviz alımına yeni kural

BDDK, 100 bin doların üzerinde döviz alımına bir gün bekleme kuralı getirdi. Kurala göre döviz almak isteyenler TL karşılığını bir gün önce yatıracak, döviz ilgilinin hesabına ertesi gün geçecek.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz alım ve satım işlemlerine yeni kural getirdi. Yeni kural çerçevesinde bugünden itibaren başlayacak uygulama sonucunda 100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz hesaba ertesi gün geçecek.

DÖVİZ BOZDURANLAR İÇİN BEKLEME SÜRESİ YOK  

Yapılan bilgilendirmeye göre döviz bozduranlar için bekleme süresi yok. Satılan dövizin Türk Lirası karşılığı aynı gün hesapta olacak. Karar ile spekülatif döviz talebinin frenlenmesi, piyasa istikrarının desteklenmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde döviz alımına binde bir oranında vergi de getirilmişti.

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