BDDK'dan kredi kartına taksit kararı: Altında taksit sayısı 4 aydan 8 aya çıkarıldı BDDK'dan yapılan açıklamada, 'Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı' denildi.