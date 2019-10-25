BDDK'dan kredi kartına taksit kararı: Altında taksit sayısı 4 aydan 8 aya çıkarıldı
BDDK'dan yapılan açıklamada, 'Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı' denildi.
- AA
BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı" denildi.
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