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'Beklentileri karşılayan faiz indirimi piyasaları canlandıracak'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Olpak, 'Merkez Bankasının faiz indirimine gitmesinin, ekonomideki pozitif görünümün devam etmesi ve piyasaların yeni bir motivasyonla daha da canlanmasına önemli katkıları olacaktır.' dedi.

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Merkez Bankası’nın, kimilerine göre piyasaların beklentisinin üzerine çıkarak 250 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesinin, ekonomideki pozitif görünümün devam etmesi ve piyasaların yeni bir motivasyonla daha da canlanmasına önemli katkıları olacaktır." ifadelerini kullandı.
 
Olpak yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, düşme eğilimi gösteren enflasyon beklentileriyle doğru orantılı olarak politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14’e indirmesi piyasalar açısından son derece olumlu bir adım olduğunu vurgulayarak, geçen temmuz ve eylül aylarındaki faiz indirimlerinin ardından, bugün alınan üçüncü faiz indirimi kararı ile politika faiz oranı yüzde 24’ten yüzde 14’e düşmüş olduğuna dikkati çekti.
 
Tüm bankaların da, faiz indirimi konusunda hızla benzer adımları atmalarını beklediklerini belirten Olpak şunları kaydetti:
 
"Merkez Bankasının, kimilerine göre piyasaların beklentisinin üzerine çıkarak 250 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesinin, ekonomideki pozitif görünümün devam etmesi ve piyasaların yeni bir motivasyonla daha da canlanmasına önemli katkıları olacaktır. Dolayısıyla iş dünyası temsilcileri olarak bu yaklaşımın, ülke ekonomisinin kalkınması açısından doğru bir bakış açısı olduğunu düşünüyoruz. Özel sektörün, sanayicilerin ve vatandaşın üzerindeki faiz yükünün hafiflemesi için atılacak adımların, eş zamanlı şekilde yatırımları da canlandıracağına inanıyoruz.
 
Bu bağlamda, bugün iş dünyası ve ekonomimiz açısından bir güzel haber daha aldık. Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde, Türkiye’nin 10 basamaklık bir sıçrama ile 43. sıradan 33. sıraya yükseldiğini görüyoruz. Bunun yanında İsviçre, Hollanda, Portekiz ve İtalya gibi ekonomileri geride bırakmamız da oldukça önemli bir gelişme. Bu da yatırımlar açısından pozitif tabloyu destekleyen ve yurt dışından ülkemize gelecek doğrudan yatırımların önünü açan sevindirici bir ilerleme.
 
Öte yandan son dönemde Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan mutabakatlar sonrası, dövizde de pozitif bir görünüm olduğunu gözlemliyoruz. Ümit ediyoruz ki; tüm bu olumlu gelişmeler, yıl sonunda gerçekleşmesi beklenen yüzde 12’lik enflasyon oranına da katkı sunacak.”

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