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Belçika'da işçilerin hesabına yanlışlıkla 30 bin avro ek ödeme yatırıldı

Belçika'da çelik fabrikasında çalışan işçilerin banka hesaplarına yanlışlıkla 30 bin avro ek ödeme yatırıldı.

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BBC'nin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Belçika Thy-Marcinelle'de çelik fabrikasında çalışan işçilerin banka hesaplarına yanlışlıkla ek ödeme olarak 100 avro yerine 30 bin avro yatırıldı. 
 
Hafta sonuna hoş bir sürprizle başlayan işçilerden bazıları durumdan şüphelenirken, bazıları ise talih kuşu olarak gördükleri parayla borçlarını ödedi, birkaçı da kumar oynadı.
 
Thy-Marcinelle'de çalışan 230 işçiden kaçına yüklü ek ödeme yapıldığı bilinmiyor. Şirket, yatırılan parayı geri istiyor.
 
Çelik fabrikasında işçilerin aylık kazançlarının ortalama bin 600 avro olduğu ifade ediliyor.

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