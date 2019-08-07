Benzine 28 kuruş indirim geliyor
Benzin fiyatında bu geceden itibaren litrede 28 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim yolda.
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