Benzin ve motorin fiyatlarını düşürecek adım

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,2) artarak yaklaşık 414 milyon 400 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 167 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 2 milyon 900 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 553 milyon 100 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 230 milyon 800 bin varil oldu.

- PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 98 bin varil artarak 5 milyon 934 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 549 bin varil azalarak 3 milyon 721 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 16-22 Nisan haftasında 19 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 347 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Nisan 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 12 milyon varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaşarak 13 milyon varil olması bekleniyor.

ABD'DEN LİBYA'DA PETROL ÜRETİMİNE YENİDEN BAŞLANMASI ÇAĞRISI

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'daki önemli petrol sahalarının kapatılmasından derin endişe duyulduğunu belirterek, üretimin bir an önce yeniden başlaması çağrısında bulundu.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, üretimin durmasının ülkedeki petrol altyapısına zarar vereceği ve Libyalıları petrol gelirlerinden mahrum bırakacağı belirtildi.

Petrol üretiminin durmasında payı olan Libyalı liderlere bu konuda sorumlu davranmaları çağrısında bulunulan açıklama, "Petrol üretiminin aksamasının küresel ekonomik krizde yansımaları olacaktır. Ülkenin petrolden elde ettiği gelir Libya vatandaşlarına adil bir şekilde dağıtılmalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Libyalı makamlara petrol gelirlerinin ve üretiminin sistematik ve güvenilir bir şekilde çalışması için "mali bir mekanizma" kurulması önerisinde bulunuldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ından fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.