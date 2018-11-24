Benzinde 16 kuruş indirim yapıldı
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yürürlüğe girdi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 16 kuruş olarak yansıdı.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,50 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,34 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,39 liradan 6,23 liraya, İzmir'de 6,49 liradan 6,33 liraya indi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Kasımda benzin 73 kuruş ucuzladı
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan eşel mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
Fiyatlarda, ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim yapılıyor. Bu çerçevede benzin fiyatlarında kasım ayı içinde 57 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Bugünkü indirimin ardından benzin toplamda 73 kuruş ucuzladı.
Motorin fiyatlarında ise ÖTV'den karşılanan miktarın altına inilmesiyle 22 Kasım'da pompaya 13 kuruşluk indirim yansıtılmıştı.
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