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Benzinin fiyatı motorinin altına indi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gidildi.

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Buna göre, Ankara’da ortalama 6.27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.10 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6.20 liradan 6.03 liraya, İzmir’de 6.25 liradan 6.08 liraya indi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. EPGİS verilerine göre, son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale geldi. Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van’da 8, Antalya’da 7, Diyarbakır’da 6,  Erzurum’da 4, Mersin’de 3, İstanbul ve Adana’da 2, Kars ve İzmir’de ise 1 kuruş düşük hale geldi. Ankara’da benzin fiyatı motorinden 1 kuruş fazla olurken,  Trabzon’da ise fiyatlar eşitlendi.

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