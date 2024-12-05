Berlin modeli İzmir'e taşınacak

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "Türk-Alman Yatırım ve İş Birliği Günü Toplantısı", rekor bir katılımla gerçekleşti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için yapılan ikili iş görüşmelerinde 250 İzmirli firma 32 Alman firmasıyla 350'nin üzerinde ikili iş görüşmesi yaptı.

İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşen "Türk - Alman Yatırım ve İş Birliği Günü" Toplantısı, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapcıoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye - Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Ticaret Çalışma Grubu Eş Başkanı Ender Yorgancılar'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

SORG: İZMİR, ALMAN YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

İzmir'in coğrafi konumu, kentten Almanya'ya olan direkt uçuşlar ve modern altyapısı ile Alman yatırımcıların dikkatini çektiğini belirten Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, "Çok sayıda Alman şirket, İzmir'de uygun iş koşulları bulduğu için İzmir ile yakından ilgileniyor. İzmir ekonomisi inşaattan enerjiye, teknolojiden telekomünikasyon ve gıdaya kadar geniş bir yelpazede şekilleniyor. Bu geniş yelpaze de Alman firmaların dikkatini çekiyor. İzmir, Türkiye ve Almanya ilişkilerinde önemli bir role sahip. İzmir'de bağımsız bir Başkonsolosluğumuz olması bu ilişkilerin ne denli önemli olduğunun da bir göstergesi. Türkiye'de 8300'den fazla Alman sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Bu şirketlerin önemli bir kısmı ise otomotiv ve yenilenebilir enerji sektörlerine ilgi duymaktadır" dedi.

KEBAPCIOĞLU: ALMANYA'DAKİ TÜRKLER İLİŞKİLERİMİZİ ÖZEL YAPAN BAŞLICA UNSUR

Almanya ile ilişkilerin yoğun ve çok boyutlu olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapcıoğlu, "İki yakın ortak ve müttefikiz. Dış ilişkilerimiz açısından Almanya'nın, aramızdaki bağların çeşitlilik ve zenginliği bakımından ön sıralarda yer aldığını söylemek mümkün. Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizi özel yapan başlıca unsurdur. Almanya'da yaşayan ve toplumun her kesiminde bilimden spora, üretimden pazarlamaya kadar başarılı ve üstün faaliyet gösteren Türkler ilişkilerimizin geliştirilmesinde de önemli rol oynamaktadırlar. Aynı şekilde Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin ve aramızda yaşayan Alman vatandaşlarının ülkemize olumlu katkılarını da önemsediğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

ÖZGENER: ALMANYA EN ÖNEMLİ EKONOMİK PARTNERİMİZ

Almanya ile ekonomik, siyasi ve kültürel bağlar açısından köklü ve uzun bir geçmişe sahip olunduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Almanya; birçok alanda ülkemizin en önemli ekonomik partnerleri arasında yer alıyor. Ülkemizin toplam ihracatında Almanya'nın payı %12 seviyelerinde. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Almanya'ya yapılan ihracatımız 15.3 milyar dolar, ithalatımız ise 19.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı sonunda ihracatımızın; geçmiş üç yılda 17-19 milyar dolar bandında gerçekleşen rakamları geride bırakacağını öngörüyoruz" dedi. Özgener, yatırımların ve ticaretin karşılıklı geliştirilmesine yönelik çabaların önündeki en büyük engelin iş insanlarının vize sorunu olduğunu belirtti.

BERLİN MODELİ İZMİR'E TAŞINACAK

İki ülke arasında dijital dönüşüm, lojistik, otomotiv ve makine sektörlerinde ortak projeler üreterek mevcut iş birliğinin geliştirebileceğini ifade eden Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz Eylül ayında Berlin Yapay Zeka ve Dijitalleşme Merkezi'nde yeni teknolojileri yerinde inceledik ve Yapay Zeka Berlin Modelini İzmir'e taşımaya karar verdik. Dijital çağın öne çıkan temalarından biri olan dijital ikizler projesi ile Almanya'nın tecrübelerinden yola çıkarak İzmir'in kentsel planlamasına ve afet yönetimine de katkı sunmayı arzu ediyoruz"

İZMİR OLARAK TEDARİK ZİNCİRİNİN GÜÇLÜ BİR PARÇASI OLABİLİRİZ

Türkiye'nin Almanya firmaların değer zincirinde önemli bir tedarikçi olduğunu söyleyen Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye - Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Ticaret Çalışma Grubu Eş Başkanı Ender Yorgancılar, "Türkiye, Almanya firmaların değer zincirinde önemli bir tedarikçidir. Türkiye ve İzmir olarak, tüm avantajlarımızla küresel tedarik zincirlerinin güçlü bir parçası olmaya adayız. Türkiye'nin batıya açılan kapısı İzmir'de, toplam 2.300 ürün üretilmekte olup, bu veri tabanına kayıtlı ürünlerin %58,6'sına denk gelmektedir. Bu ürün çeşitliliğinin yanında sektör çeşitliliği de, İzmir'de üretim kabiliyetini göstermesi açısında çok önemlidir. Diğer yandan, net ihracatçı bir şehir olup, ülke sanayisinin %8'i, ihracatının %9,3'ü İzmir'de gerçekleştiriliyor. Almanya, Türkiye'deki en önemli yabancı yatırımcı ülkedir. Türkiye'de de 7 bin üzerinde Alman firması faaliyet gösteriyor. Bugün Almanya'da 80 bin Türk girişimci, yıllık 50 milyar avro ciro yapıyor. 500 bin civarında istihdam sağlıyor" dedi.

YORGANCILAR: VİZE SIKINTILARININ ÇÖZÜLMESİ İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ

Yorgancılar sözlerini şöyle sürdürdü: "Ticaret hacmimizi karşılıklı olarak büyütmek için de vize sorununu çözümlememiz öncelik arz ediyor. Vize için randevu alma süreci maalesef ki çok uzun, randevu alabildikten sonraki bekleme süreci de uzuyor, vize alabilenlerin çoğu kısa süreli vize alabiliyor veya red görüyor. Üyelerimiz fuarlara gidemiyor, teknik ekiplerimiz makine kurulumu için vize alamıyor. Almanya vize red oranı ile listemizde 7. sırada. Ve Almanya'dan en fazla red yiyen şehir; Almanya'nın 1. sıradaki ticaret partneri olan İzmir. Bremen-Frankfurt İzmirimiz ile kardeş şehir. En fazla fuarlara katılım sağladığımız ülke Almanya. İthal ürünleriniz ile ihraç ürünleri en fazla kesişen şehirlerdeniz. O nedenle, Sayın Büyükelçimizden ricamız, iş insanlarımızın bu vize sıkıntısının hızla çözümlenmesi yönündeki kıymetli desteğidir"