Berlin’in gözdesi Türkiye
Almanya’nın başkenti Berlin’de dünyanın en büyük turizm fuarı olan 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı başladı.
Dünyanın 186 ülkesinden 10 binin üzerinde turizmciyi bir araya getiren fuarda Türkiye Truva Atı ve Göbeklitepe’nin simge dikilitaşları modellerinin eşliğinde, toplam 2 2 bin metrekare alan üzerinde kurulu standıyla büyük ilgi gördü. Almanlar, Türkiye ile ilgili bilgilerin verildiği standlara akın ederken, fuarı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın 2019’u Göbeklikepe yılı ilan etmesiyle birlikte tanıtımın odak noktasına Göbeklitepe’yi koyduk” dedi.
YÜZDE 58 ARTIŞ VAR
Geçen yıl ile kıyaslandığında Almanya’dan Türkiye’ye erken rezarvasyon satışlarında artış olduğuna dikkat çeken Ersoy, “2018 beklentilerin üstünde gayet iyi şekilde kapandı. Aynı sıçramayı 2019 yılında da gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor üst üste. Özellikle Avrupa satışları ki Almanya burada başı çekiyor. Erken rezervasyon olarak çok ciddi artışlar var. Geçen seneyle kıyaslandığında Almanya’dan Türkiye’ye erken rezervasyon satışlarında yüzde 58’lik bir artış var” dedi.
İLGİ ÇOK YÜKSEK
Almanya Turizm Birliği’nin verilerine göre bu yıl Almanya’dan Türkiye’ye 5.6 milyon turistin gelmesini beklediklerinin altını çizen Ersoy “Geçen yılı 4.5 milyonun üstünde kapatmıştık” dedi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ise “Almanların bu yıl Türkiye’ye ilgisi çok yüksek” diye konuştu.
GÖBEKLİTEPE İLE ÇIKARMA YAPTIK
Berlin’deki Türkiye standında Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe’nin tanıtımına ağırlık veriliyor. Fuar katılımcılarından yoğun ilgi gören Göbeklitepe hakkında turistlere bilgi verildi. Fuarda THY de yeni yüzüyle yer aldı.
Açılışa katılan Turizm Bakanı Mehmet Ersoy (sağda) veTÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Alman turistin rezervasyonunda büyük artış olduğunu söyledi.
TATİL İÇİN TÜRKİYE ZAMANI
Almanya’nın önde gelen günlük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, fuar kapsamında bir özel Türkiye dergisini okuyucularına dağıttı. Merkezi Almanya Hamburg’da bulunan uluslararası içerik yönetim ajansı UCOM Global tarafından organize edilen yayında, Türkiye’nin turizm cenneti olduğuna vurgu yapıldı ve Almanlar, Türkiye’ye davet edildi. Toplam 16 sayfalık yayında Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden olan ve Türkiye’ye en fazla turist getiren FTI’ın CEO’su Dietmar Gunz da bir söyleşi ile yer aldı.
ÇAĞRI YAPTILAR
Gunz, Türk turizmine övgüler düzerken, Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini de vurguladı. Yayınlarda Almanya’nın önde gelen gazetecileri “Tatil için Türkiye’ye gidin” çağrısı yaptı. Gazete’de Diriliş Ertuğrul dizisi ile milyonların gönlüne taht kuran Engin Altan Düzyatan ilede röportaj yer aldı.
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