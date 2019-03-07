Berlin’in gözdesi Türkiye

Dünyanın 186 ülkesinden 10 binin üzerinde turizmciyi bir araya getiren fuarda Türkiye Truva Atı ve Göbeklitepe’nin simge dikilitaşları modellerinin eşliğinde, toplam 2 2 bin metrekare alan üzerinde kurulu standıyla büyük ilgi gördü. Almanlar, Türkiye ile ilgili bilgilerin verildiği standlara akın ederken, fuarı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın 2019’u Göbeklikepe yılı ilan etmesiyle birlikte tanıtımın odak noktasına Göbeklitepe’yi koyduk” dedi.

YÜZDE 58 ARTIŞ VAR

Geçen yıl ile kıyaslandığında Almanya’dan Türkiye’ye erken rezarvasyon satışlarında artış olduğuna dikkat çeken Ersoy, “2018 beklentilerin üstünde gayet iyi şekilde kapandı. Aynı sıçramayı 2019 yılında da gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor üst üste. Özellikle Avrupa satışları ki Almanya burada başı çekiyor. Erken rezervasyon olarak çok ciddi artışlar var. Geçen seneyle kıyaslandığında Almanya’dan Türkiye’ye erken rezervasyon satışlarında yüzde 58’lik bir artış var” dedi.

İLGİ ÇOK YÜKSEK

Almanya Turizm Birliği’nin verilerine göre bu yıl Almanya’dan Türkiye’ye 5.6 milyon turistin gelmesini beklediklerinin altını çizen Ersoy “Geçen yılı 4.5 milyonun üstünde kapatmıştık” dedi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ise “Almanların bu yıl Türkiye’ye ilgisi çok yüksek” diye konuştu.