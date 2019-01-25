Beşiktaş'ta Vagner Love ile yollar ayrıldı

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Vagner Loveile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Brezilyalı oyuncunun, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'a imza atması bekleniyor. Corinthians Başkanı Andres Sanchez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Biz şu an Beşiktaş cephesinden gelecek haberi bekliyoruz'' demişti.

LOVE, "YA FIFA, YA FESİH" DEDİ!

Anlaştığı Corinthians'a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etmiş ve sonrasında fesih için görüşmeler başlamıştı.

Brezilyalı golcü yaptığı açıklamada ''Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak... Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim'' ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş da Love'ın bu sözlerinin ardından oyuncusu disiplin kuruluna sevk etme kararı almıştı.