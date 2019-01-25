15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2704
  • 6,0211
  • 220.099
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Beşiktaş'ta Vagner Love ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, uzun süredir sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yapılan Vagner Love ile yolların ayrıldığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Vagner Loveile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Brezilyalı oyuncunun, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'a imza atması bekleniyor. Corinthians Başkanı Andres Sanchez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Biz şu an Beşiktaş cephesinden gelecek haberi bekliyoruz'' demişti.
 
LOVE, "YA FIFA, YA FESİH" DEDİ!
 
Anlaştığı Corinthians'a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etmiş ve sonrasında fesih için görüşmeler başlamıştı.
 
Brezilyalı golcü yaptığı açıklamada ''Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak... Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim'' ifadelerini kullanmıştı.
 
Beşiktaş da Love'ın bu sözlerinin ardından oyuncusu disiplin kuruluna sevk etme kararı almıştı.

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

Uçak ve helikopter havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Uçak ve helikopter havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da patlama! Ölenler var

Hatay'da patlama! Ölenler var

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Trump'tan hükümet krizine ilişkin açıklama

Trump'tan hükümet krizine ilişkin açıklama

Türkiye'de tek! Bakan Dönmez hemen satın aldı

Türkiye'de tek! Bakan Dönmez hemen satın aldı

TSK bomba yağdırdı: Hepsi öldürüldü

TSK bomba yağdırdı: Hepsi öldürüldü

'Facebook, Whatsapp ve Instagram için yeni iddia

'Facebook, Whatsapp ve Instagram için yeni iddia
 

POPÜLER HABERLER

Kumluca´daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Kumluca´daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA