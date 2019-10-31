BES’teki birikim 125 milyarı aştı
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 108.3 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 7.5 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 115 milyar 818 milyon lirayı buldu.
18 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 916 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 93 milyar 257 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 15 milyar 90 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tarih itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 109 bin 863’ü buldu. Öte yandan ise BES katılımcı fon tutarının 83 milyar 488 milyon lirası faizli fonlarda, 9 milyar 769 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirildi.
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