BES’teki birikim 125 milyarı aştı

18 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 916 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 93 milyar 257 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 15 milyar 90 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tarih itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 109 bin 863’ü buldu. Öte yandan ise BES katılımcı fon tutarının 83 milyar 488 milyon lirası faizli fonlarda, 9 milyar 769 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirildi.