İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2021 Pazartesi / 17 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,0963
  • EURO
    12,5151
  • ALTIN
    657.18
  • BIST100
    1737.33
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 'Beyaz altın' heyecanı! Türkiye'ye lig atlatacak gelişme
Ekonomi

'Beyaz altın' heyecanı! Türkiye'ye lig atlatacak gelişme

Türkiye, Milli Teknoloji hamlesinde hız kesmezken, pil teknolojisinde dev bir hamleyi daha hayata geçiriyor. 2022'de seri üretime başlayacak Lityum İyon Pil Üretim Tesisi, Türkiye'yi lityum-iyon teknolojisi ile tanıştıracak. Lityum 'geleceğin petrolü' ve 'beyaz altın' olarak biliniyor.

Sabah22 Kasım 2021 Pazartesi 08:43 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 08:43
ABONE OL

Kayseri'de faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji tarafından yapımına devam edilen Lityum-iyon pil seri üretim merkezi 2022'de üretime başlıyor. Kayseri'de kurulu bulunan ve ASPİSLAN'ın 2022'de seri üretime başlayacak olan Lityum İyon Pil Üretim Tesisi, Türkiye'yi lityum-iyon teknolojisi ile tanıştıracak.

1.2 MİLYAR TL MALİYET

Türkiye'de ve Avrupa'daki en büyük tek lityum-iyon pil üretim tesisi olacak olan merkez, 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak. İnşaatının yüzde 80'ini tamamlanan tesis toplamda 25 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek.

Elektrik-mekanik tesisat işleri ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği tesiste seri üretimin Nisan 2022'de başlaması hedefleniyor. Sabah'ın haberine göre, Pil ve batarya üretiminde Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak olan ASPİLSAN Lityum-İyon Seri Üretim Tesisi, Türkiye'yi batarya pil üretiminde aktör ülke haline getirecek.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Yapılan yatırımla üretilen her teknolojik ürünün bir parçası niteliğindeki pil ve bataryalar yerli ve mili imkânlarla üretilecek.

Savunma sanayi ve özel sektöre de hitap edecek olan tesis aynı zamanda Türkiye'deki hammadde üreticilerine de bir ekosistem oluşturacak. Tesiste ayrıca elektrikli otomobil akülerinin üretiminin yanı sıra telsiz ve enerji depolama sistemleri gibi diğer sektörlerde kullanılan bataryalarda üretilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.