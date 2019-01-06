Bez çanta ve file satışları ikiye katlandı

ECZANELERDE POŞET ÜCRETSİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerdeki poşet kullanımına yönelik bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, eczanelerde verilen 15’e 25 boyutlarında, 0.15 mikronun altındaki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esasları yayınlayacaklarını belirtti. Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret eden Murat Kurum, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, “Eczacılar Odası’yla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışma yürütülüyor. 15’e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız” dedi.