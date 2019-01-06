Bez çanta ve file satışları ikiye katlandı
Ücretli poşet uygulamasının hayata geçmesiyle, marketlerin bez torba satışlarının yanı sıra, online alışveriş sitelerindeki bez torba satışları katlandı.
Üç günde online bez torba siparişlerinde yüzde yüzü aşan artışlar yaşandı.
GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, “Aralığın ilk 3 günüyle ocak ayının ilk 3 gününü kıyasladığımızda, GittiGidiyor’da bez çanta satışlarında 2.5 kat artış yaşandığını görüyoruz. Hatta 2019’un ilk 3 günündeki bez çanta satış ortalamasına baktığımızda, günlük ortalama satış hacmi olarak bugüne kadarki en yüksek adetlere ulaşıldı” dedi.
ENGELLİLER ÜRETİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Özel Eğitim Meslek Okulları’nda zihinsel engelli öğrencilerin ürettiği bez çantalarda talep patlaması yaşandı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, yaptığı açıklamada, okullarda yapılan bez çantaların bazı market ve eczanelerde satışa sunulduğunu ve talebin gayet iyi olduğunu söyledi.
ECZANELERDE POŞET ÜCRETSİZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerdeki poşet kullanımına yönelik bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, eczanelerde verilen 15’e 25 boyutlarında, 0.15 mikronun altındaki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esasları yayınlayacaklarını belirtti. Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret eden Murat Kurum, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, “Eczacılar Odası’yla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışma yürütülüyor. 15’e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız” dedi.
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