Bilecik: Ülkemize inanıyoruz

Bilecik, “Başarınızın büyüklüğünü, inancınızın büyüklüğü belirler. Ülkemize inanıyoruz. Çünkü Türkiye, bir ayağı Anadolu’da, diğer ayağı Batı’da, adeta bir pergel gibidir” dedi. Bilecik, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyele rağmen hak etmediği zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, “İş dünyası olarak bu zorlu dönemde sorumluluğumuz, yapılması gerekenleri söylemektir, paylaşmaktır” dedi.

UYUMLU BİR EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise aynı toplantıda, “Eğer eğitim kendi bağımsızlığını ilan eder ve iktisadi taraftan kopuk bir şekilde kendi uygulamalarını ortaya koyarsa eğitim kurumu içe kapanık, üretim kapasitesini yitirmiş ölü dokuya dönüşür. Bundan dolayı eğitim kurumunun iktisadi hayatla birebir eşleşmesinde yarar var” dedi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan ise, “Finans sektörünün doğru araçlarla desteklenmesi gündeme alınmalı” dedi. Özilhan, Türk vatandaşının gelirinin, yüksek gelirli ülkelere kıyasla yükseltilmesi gerektiğine işaret ederek, “Döviz krizindeki acil sorunun üstesinden geldiğimize göre, bu konuya odaklanmalıyız “diye konuştu.