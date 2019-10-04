Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Bilecik'te yerli tohum kullanılarak üretilen mısırlardan yaklaşık iki kat verim alınması üreticiyi memnun etti.

Bilecik'te ''Tarla Günü'' etkinliği kapsamında düzenlenen organizasyonda kent protokolü, mısır hasadına katıldı. Merkeze bağlı Bahçecik köyünde kentteki ürün çeşitliliği ile verimli toprak yapısının tanıtımının amaçlandığı "Tarla Günü" etkinliğinde çiftçilere ve protokol üyelerine mısır yetiştiriciliğindeki önemli püf noktaları detaylı olarak anlatıldı.