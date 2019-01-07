Bilet tartışmasına yazılım çözümü

Tarafların bilet hasılatı üzerinden gelir paylaşımına gittiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, “Gelir paylaşımı üzerine bir sistem oluşturduysanız, bunda önemli olan şeffaflıktır. Biz bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımı kullanmayı mecbur tutacağız. Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifre ile rakamları görebilecek” diye konuştu. Önemli olan hususun bilet hasılatının şeffaf bir şekilde belirlenmesi olduğunu söyleyen Ersoy “Devlet de olayın bir tarafı. Hasılattan vergi alıyor. Pay alan taraflar, yapımcı firmalar şifreleriyle sisteme girip görebilecek. Vergiler düştükten sonra hasılatı kendi aralarında paylaşılıyordu. Sadece promosyon paketinin içinde biletin payı düşüyor, bazı oynamalar oluyordu” açıklamasında bulundu.

‘TÜRKİYE’Yİ TANITACAĞIZ’

Turizm alanında yapılan çalışmalar da sorulan Ersoy, nitelikli turistin hedeflendiğini, Çin, Japonya, Güney Kore gibi alternatif pazarlara açılmanın yanı sıra Batılı turist sayısını da arttırmayı öngördüklerini vurguladı. Bu yıldan itibaren turizm tanıtma politikalarında ciddi bir değişime gidileceğine işaret eden Bakan Ersoy, “Sosyal medya, dijital tanıtımlar ön plana çıkmaya başladı. Tanıtımda herkesi kullanacağız” ifadesini kullandı. Mehmet Nuri Ersoy, özellikle İstanbul’daki taksicilere yönelik soru üzerine, taksici dernekleriyle görüşülüp projeler hazırlandığını, yıl sonuna kadar bu konudaki sıkıntıların giderileceğini söyledi.