29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bilime 10 yılda  7.2 milyar TL destek

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 2009-2018 döneminde toplam 14 bin 588 bilimsel araştırma projesine 7.2 milyar lira destek verildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin Ar-Ge kapasitesini büyütmeye yönelik çalışmalar sürerken, akademisyenler, özel sektör ve kamuda çalışan araştırmacılara ARDEB bünyesindeki farklı programlarla sağlanan finansal destekler de arttı. Bu kapsamda, öncelikli alanlarındaki Ar-Ge projeleri, genç araştırmacıların kariyerlerini geliştirme amaçlı projeler, kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek sorunlarına çözüm üretmek amacıyla hazırlanan projeler desteklenirken, üniversitelerin araştırma ve geliştirme potansiyelinin artırılmasına yönelik desteklerle de ulusal çaptaki yeni fikir ve ürünlere önemli imkanlar sunuldu.   TÜBİTAK Akademik Destek İstatistikleri’nden yapılan  derlemeye göre, 2009-2018 döneminde ARDEB destek programlarına toplam 77 bin 868 proje önerisiyle başvuruldu. Son 10 yılda toplam 14 bin 588 projenin desteklenmesine karar verilirken, bunlara 7.2 milyar lira kaynak aktarıldı. 

DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ 

ARDEB tarafından desteklenen projelerin sayısında son 10 yılda dikkati çeken bir artış görüldü. Söz konusu destek programlarına 2009’da 4 bin 910 proje başvurusu gelirken, 2018’de sayı 9 bin 199’u buldu. Çevre bilimlerinden sağlığa, elektronikten savunma teknolojilerine kadar pek çok alanda desteklenen proje sayısı 10 yıl öncesine göre yüzde 85 artarak geçen yıl bin 692’ye ulaştı. Bu rakam 2009’da 911 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl desteklenmesi kararlaştırılan projelere 985,5 milyon lira aktarıldı. Bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, gıda, havacılık, uzay, makine, imalat, otomotiv, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler, geçen yıl proje çağrısına çıkılan alanlar oldu.

Malezya´da bayram harçlığı geleneği ´duit raya´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Turizme açılıyor! NASA tarih verdi

Turizme açılıyor! NASA tarih verdi

Yemen'de camiye silahlı saldırı

Yemen'de camiye silahlı saldırı

Hindistan'da kum fırtınası dehşeti: 19 ölü

Hindistan'da kum fırtınası dehşeti: 19 ölü

Beyaz Saray'da kritik zirve! Tarih belli oldu

Beyaz Saray'da kritik zirve! Tarih belli oldu

İran'dan ABD ve Fransa'ya yanıt: Nükleer silah peşinde değiliz

İran'dan ABD ve Fransa'ya yanıt: Nükleer silah peşinde değiliz

Başkan Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'

Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki
 

POPÜLER HABERLER

ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri

ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Sırları ortaya çıktı! Küçük sihirbazlık numaraları...

Sırları ortaya çıktı! Küçük sihirbazlık numaraları...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA