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Bilinmeyen numaralara 553 milyon lira harcandı

Telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri, bu hizmetlerin ivme kazandığı 2010 yılından bu yana toplam 553 milyon lira oldu.

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Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, 2010 yılı başında birden fazla şirketin sektöre girmesi ve reklam kampanyalarıyla ivme kazandı.

Halk arasında "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı.

Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

AA muhabirinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 553 milyon lirayı geçti.

Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 292 milyona yaklaştı.

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 11 aktif işletmecinin, geçen yılın üçüncü çeyreğinde çağrı sayısı 2 milyon 396 bin 175, çağrı süresi 3 milyon 576 bin 350 dakika olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte 3 milyon 26 bin 955 isimle sorgulama, 894 bin 676 numarayla sorgulama yapıldı. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 9,6 milyon lira oldu.

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