BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel kataloğunda neler var?

08 Nisan 2020 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:08

BİM'in her hafta olduğu gibi indirim uyguladığı ürünlerin yer aldığı aktüel kataloğundaki ürünler belli oldu. BİM aktüel 10 Nisan 2020 kataloğu yine sınırlı sayıda indirimli ürünü satışa sunuldu. BİM aktüel Cuma kampanya kataloğundaki indirimli ürünler neler? Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? Fırsatlar ve indirimler için hemen yazımızı inceleyebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan BİM market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

BİM aktüelde bu hafta öne çıkanlar ise; Arnica Cyclone süpürge, Braun erkek bakım seti, Titreşimli yüz temizleme cihazı, Dijital kol saatleri, Davul fırın, çocuk oyuncakları...

BİM indirimli ürünler listesinde teknoloji ürünlerinden, giyim ürünlerine ve ev araç gereçleri uygun fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğunda; Yüksek emiş gücüne sahip, yıkanabilir filtreli Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 399 TL, Sürekli buhar özellikli Tefal Buharlı Ütü 199 TL, Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 75 TL, Braun Erkek Bakım Seti 139 TL, Fakir Saç Düzleştirici 59 TL, Starcom Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 39,90 TL, Kolay ve hızlı kullanım özellikli, pil ile çalıştırılabilirliği ile istediğiniz her yere götürebileceğiniz El Dikiş Makinesi 49,90 TL, Otomatik çakmaklıklı, kolay temizlenebilir yüzeye sahip, 4 gözlü, 2 yıl garantili Kumtel Cam Set Üstü Ocak 329 TL, Fakir Rhapsody Blender Set 159 TL, Davul Fırın 129 TL, Çay Makinesi 109 TL, Halı Çırpıcı 4,50 TL, Kalorifer Petek Temizleme Fırçası 3,50 TL, Saplı Faraşlı Fırça 9,95 TL, pratik yıkama ve kurutma özellikli Tablet Mop Temizlik Seti 49,90 TL, Metal Kayık Ekmeklik 9,95 TL, Lav Defne Kase 2,50 TL, Lisanslı Puzzle 11,90 TL, Lisanslı Uçurtma 9,95 TL, Pilsan İlk Bisikletim 49,90 TL, Işıklı Scooter 99,90 TL, Sertifikalı suntalamdan üretilmiş 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199,90 TL.