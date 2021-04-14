BİM 16 Nisan 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

14 Nisan 2021 Çarşamba 15:02 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:02

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Cuma farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. Nisan ayının ilk kataloğu olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta daha farklı ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerde; Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi, SGS Benzinli Ağaç Kesme Motoru, Güral Porselen Yemek Takımı ve 6 Parça Çelik Tencere Seti uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri.

BİM 16 NİSAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; içerisinde Türk kahvesi makinesi, tost makinesi, çay makinesi ve blender setinin yer aldığı Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 999 TL fiyatla satışa sunulacak.

Bu haftanın diğer bir aktüel ürününde Kumtel Cam Davlumbaz 299 TL fiyatlı olarak geliyor. Ek olarak Kumtel Cam Set Üstü Ocak 419 TL fiyatıyla Bim'de yer alırken Overlok Makinesi 2 yıl garantisi ile 499 TL'den satışa çıkıyor.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, züccaciye ürünlerinden, giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM'de Cuma günü satılacak elektronik ürünlerde; Philips Powerlife Buharlı Ütü 269 TL fiyatlı olarak satışa çıkarken Fakir Atria Elektrikli Süpürge 599 TL'den raflarda yerini alıyor. Ayrıca Relax Çelik Termos 69,90 TL, Tefal Baskül 99 TL ve Schwartz 4 Dilimli Waffle Makinesi 229 TL'den alıcı bekliyor.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel kataloğunda mutfak ürünleri ve ev ihtiyaçları kapsamında ürünler de yer alıyor.

BİM'de bu cuma Kiwi Narenciye Sıkacağı 69,90 TL, 4 Kapak Tek Çekmeceli Dolap 219 TL ve Katlanır Masa 69,90 TL'den geliyor. Ayrıca Fakir Taraklı Saç Düzleştirici 179 TL ve Schwartz Şarjlı Porofesyonel Saç Kesme Makinesi 139 TL'den alıcı bekliyor.

BİM' bu cuma gelecek olan bir diğer fırsat ürünü Chef's Granit Efektli Sosluk 21,90 TL, Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti 29,90 TL, Paşabahçe Viva Büyük Cam Kapaklı Kavanoz 19,90 TL, Paşabahçe Viva Orta Boy Cam Kapaklı Kavanoz 17,90 TL, Paşabahçe Viva Küçük Cam Kapaklı Kavanoz 14,90 TL olarak satışta olacak.

Mini Sunumluk Ürünler 9,95 TL, Rooc Tek Fiyat Bıçak 5,95 TL ve Ahşap Görünümlü Servis Gereçleri 7,95 TL. Ayrıca Tek Fiyat Mutfak Aletleri 5,95 TL.

Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı 1.099 TL fiyatlı olarak bu hafta Bim'e geliyor. Ayrıca LAVA Döküm Tencere 199 TL, LAVA Kulplu Izgara Tava 99,90 TL, 6 Parça Çelik Tencere Seti 269 TL, 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 279 TL, Çelik Çaydanlık 139 TL ve Çelik Servis Ürünleri 17,50 TL fiyatlı olarak satışa çıkıyor.

Mutfak ve çeyiz ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatların yer aldığı katalogta Mehtap Mermer Desenli Tava 49,90 TL, Mehtap Mermer Desenli Derin Tencere 89,90 TL, Mehtap Mermer Desenli Karnıyarık Tencere 99,90 TL ve Döküm Wok Tava 89,90 TL'den sizlerle oluyor.

Bim aktüel 16 Nisan 2021 kataloğu son sayfasında ise çeyizlik ev tekstili ürünleri ve gündelik kullanıma uygun ev tekstili ürünler yer alıyor. Soley Çeyiz Seti 799 TL'den, Soley Çift Kişilik Güpürlü Nevresim Takımı 179 TL ve Soley Çift Kişilik Pike Seti 119 TL'den satışa çıkıyor.

Ayrıca Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü 149 TL, Jakarlı Kadife Banyo Havlusu 22,50 TL ve Naturalove Bambu Kirli Sepeti 59,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta ev ve bahçe dekorasyonu kapsamında ürünlerin yanı sıra hırdavat kapsamındaki ürünler de yer alıyor.

BİM'de hırdavat ürünlerinde Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven 399 TL, Benzinli Ağaç Kesme Motoru 499 TL, SGS Sunta Kesme Makinesi 379 TL, SGS Darbeli Matkap 179 TL ve SGS Zımpara Makinesi 279 TL, Kablosuz İpli Kenar Otu Kesme Makinesi 299 TL fiyatla satılacak.

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