BİM 2 Temmuz aktüel ürünler listesi yayınlandı! 2 Temmuz BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM 2 Temmuz aktüel ürünler listesi yayınlandı! 2 Temmuz’dan itibaren BİM aktüel kataloğunda özellikle kahvaltılık ürünlerde büyük fırsat var. Vatandaşlar, ‘BİM 2 Temmuz aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?’ sorusuna yanıt arıyor. Salı gününden sonra vatandaşlara büyük indirim fırsatları sunan BİM marketlerde özellik gıda ürünlerinde sizleri büyük fırsatlar bekliyor. Kahvaltı masasının vazgeçilmezlerinden olan siyah zeytinde Marmarabirlik sepeti seri 800 gr 17,90 TL’den satılırken, yeşil ızgara zeytin inci 240 gr 8,95 TL, kakaolu fındık kreması Torku banada 1000 gr 18,90 TL, tost peyniri Sütaş 1 kg ise 29,90 TL’den satın alabilirsiniz. Bunun yanında üçgen peynir 13,50 TL, dana jambon Namet 9,95 TL, Namet füme kavurma 100 gr 9,95 TL, dana macar salam 12,90 TL’den satılacak. Bunların yanında kakaolu mısır ve buğday gevreği, siyez unu Kappadokia sürpriz fiyatlarla sizleri bekliyor olacak. İşte 2 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi…

2 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.