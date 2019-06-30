BİM 2 Temmuz aktüel ürünler listesi yayınlandı! 2 Temmuz BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimli?
BİM 2 Temmuz aktüel ürünler listesi yayınlandı! 2 Temmuz BİM aktüel kataloğunda bu hafta kahvaltılık ürünler indirimde. Vatandaşlar, ‘BİM 2 Temmuz aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?’ sorusuna yanıt arıyor. Salı gününden sonra vatandaşlara büyük indirim fırsatları sunan BİM marketlerde özellik gıda ürünlerinde sizleri büyük fırsatlar bekliyor. Kahvaltı masasının vazgeçilmezlerinden olan siyah zeytinde Marmarabirlik sepeti seri 800 gr 17,90 TL’den satılırken, yeşil ızgara zeytin inci 240 gr 8,95 TL, kakaolu fındık kreması Torku banada 1000 gr 18,90 TL, tost peyniri Sütaş 1 kg ise 29,90 TL’den satın alabilirsiniz. Bunun yanında üçgen peynir, dilim cheddar peynir ve İzmir tulum Alaçatı peyniri de çok uygun fiyatlara sizlerle olacak. İşte ayrıntılar…
BİM 2 Temmuz aktüel ürünler listesi yayınlandı! 2 Temmuz’dan itibaren BİM aktüel kataloğunda özellikle kahvaltılık ürünlerde büyük fırsat var. Vatandaşlar, ‘BİM 2 Temmuz aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?’ sorusuna yanıt arıyor. Salı gününden sonra vatandaşlara büyük indirim fırsatları sunan BİM marketlerde özellik gıda ürünlerinde sizleri büyük fırsatlar bekliyor. Kahvaltı masasının vazgeçilmezlerinden olan siyah zeytinde Marmarabirlik sepeti seri 800 gr 17,90 TL’den satılırken, yeşil ızgara zeytin inci 240 gr 8,95 TL, kakaolu fındık kreması Torku banada 1000 gr 18,90 TL, tost peyniri Sütaş 1 kg ise 29,90 TL’den satın alabilirsiniz. Bunun yanında üçgen peynir 13,50 TL, dana jambon Namet 9,95 TL, Namet füme kavurma 100 gr 9,95 TL, dana macar salam 12,90 TL’den satılacak. Bunların yanında kakaolu mısır ve buğday gevreği, siyez unu Kappadokia sürpriz fiyatlarla sizleri bekliyor olacak. İşte 2 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi…
2 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
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