BİM 21 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e 21 Nisan Salı günü gelecek indirimli aktüel ürünler...

17 Nisan 2020 Cuma 17:35 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 17:35

BİM 21 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla gıda malzemelerinde birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Bu hafta BİM aktüel salı kataloğunda temel ihtiyaç olan gıda malzemeleri dikkat çekiyor. BİM aktüelde salı günü; Pastırma 16,90 TL, süt krem 5,95 TL, füme dana kavurma 9,50 TL, ezine klasik inek peyniri 23,90 TL’den satışa sunulmakta. Sofra dostu birçok ürün reyonlarda yer alacak. Herkesin ilgi ile beklediği ve çok sevdiği reçel ürünleri 18,90 TL’den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta; Kahve Dünyası'nın birbirinden uygun fiyatlı ürünleri son derece uygun fiyatlardan reyonlarda olacak. Patlayan şekerli şemsiye çikolata 3,50 TL, Bütün fındıklı çikolata 8,95 TL, Bol sütlü tablet çikolata 2,95 TL, kaşık çikolata 4,95 TL, krisili patlayan şekerli çikolata 2,50 TL, kahveli karışık draje 4,95 TL ve bütün bademli çikolata 6,95 TL’den reyonlarda yer alacak.

BİM 21 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Nisan Salı günü satışa çıkacak olan indirimli ürünlerde gıda malzemeleri dikkat çekiyor. İşte BİM 21 Nisan Salı indirimli ürünler listesi....

BİM'de bu hafta Salı günü; Bahçıvan Taze Kaşar 1 Kg 36,95 TL Namet Füme Dana Kavurma 100 gr 9,50 TL Amasya Et Yemeklik Pastırma 200 gr 16,90 TL Pınar Süt Krem 160 gr 5,95 TL Dost Süzme Peynir 250 gr 5,95 TL Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri 150 gr 6,95 TL Kazdağı Çiftliği Ezine Klasik İnek Peyniri 600 gr 23,90 TL La Vache gui rit Krem Peynir 270 gr 9,95 TL Yemeli Çörekotlu / Kekikli Biberli Sepet Peyniri 300 gr 14,90 TL Peysan Kaymaklı Biberli Taze Peynir 200 gr 5,50 TL Sek Çiftlik Gurme Kaymaksız Yoğurt 750 gr 9,95 TL Bizim Paket Margarin 6x250 gr 14,90 TL Seğmen Bingöl Çiçek Balı 640 gr 16,90 TL Seğmen Reçel 2 Kg 18,90 TL Serel Dut / Harnup Pekmezi 800 gr 12,90 TL Seğmen Kayısı / Kızılcık Marmelatı 370 gr 5,95 TL Nevbağ Hurma / Karadut / Keçiboynuzu Özü 640 gr 12,90 TL Koska Sade Tahin Helvası 8x20 gr 5,95 TL Yurdum Domates Salçası 1500 gr 13,90 TL Yurdum Acı / Tatlı Biber Salçası 1500 gr 17,90 TL Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 9,95 TL Efsane Kırık Pirinç 1 Kg 3,95 TL Yudum Teneke Domates Salçası 4500 gr 32,90 TL Tat Domates Salçası 830 gr 8,45 TL Vakfıkebir Tereyağı 1 Kg 48,50 TL Torku Tereyağı 1 Kg 48,50 TL Saban Nohut 2,5 Kg 14,90 TL Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 14,90 TL Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 Litre 39,95 TL Tat Doğranmış Domates 340 gr 4,95 TL Mahmood Rice Basmati Pirinç 900 gr 12,90 TL Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 33,90 TL Sana Bitkisel Sıvı Yağ 1 Litre 11,90 TL Bol Bol Acı Biber Sosu 100 ml 3,95 TL Koska Halis Tahin Helvası 400 gr 9,95 TL Knorr Çeşni Çeşitleri 8,95 TL Doğuş Demlik Poşet Çay 160 Adet 19,90 TL Jucy Demirhindi / Kızılcık Şerbeti 1 Litre 6,95 TL Knorr Bulyon 240 gr + Calve Ketçap 250 gr 8,50 TL Yayla Chialı Tarhana Çorbası 120 gr 3,50 TL Yayla Kinoalı Mercimek Çorbası 180 gr 3,50 TL Yayla Siyez Bulgurlu Ezogelin Çorbası 180 gr 3,50 TL Simbat Jumbo Kayısı 140 gr 6,45 TL Avşar Düşes Armudu / Nektarin Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 5,95 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta kahve dünyası ürünleri ağızları tatlandıracak.

Kahve Dünyası Bütün Fıstıklı Çikolata 100 gr 8,95 TL Kahve Dünyası Bütün Fındıklı Çikolata 100 gr 6,95 TL Kahve Dünyası Bütün Bademli Çikolata 100 gr 6,95 TL Kahve Dünyası Sütlü / Bitter Kaşık Çikolata 48 gr 4,95 TL Kahve Dünyası Bol Sütlü / Bitter Tablet Çikolata 50 gr 2,95 TL Kahve Dünyası Patlayan Şekerli Şemsiye Çikolata 31 gr 3,50 TL Kahve Dünyası Bitter / Sütlü Çikolata Kaplı Antep Fıstıklı Gofret 4x26 gr 7,95 TL Kahve Dünyası Kahveli Karışık Draje 60 gr 4,95 TL Kahve Dünyası Krispili Patlayan Şekerli Çikolata 40 gr 2,50 TL Kahve Dünyası Fındıklı Beyoğlu Çikolatası 30 gr 1,95 TL Kahve Dünyası Frutibon Bitter Çikolata Kaplı Çilekli / Turna Yemişli Draje 100 gr 8,95 TL Kahve Dünyası Bonte Sütlü / Bitter / Sütlü Portakallı Çikolata Kaplı Mini Bisküvi 120 gr 5,95 TL Kahve Dünyası Türk Kahvesi 4x100 gr 16,90 TL Kahve Dünyası Hazır Kahve 3'ü 1 Arada 16x18 gr 8,50 TL'den satışa sunulacak.



BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.