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BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu Ramazan Bayramı öncesi dopdolu!

BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu Ramazan Bayramı öncesi yine sizler için dopdolu! Bayrama hazırlık yapan vatandaşlar 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimlerden mutlaka yararlanmalı. Her zaman en kaliteli ürünleri en uygun fiyata reyonlarında koyan BİM markette 24 Mayıs’ta da en kaliteli ürünler en Ramazan Bayramı öncesi en cazip fiyatlarda sizleri bekliyor. Peki, 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda sizler için neler var? Yazın gelmesiyle kamp aletleri aktüel ürünler kataloğunun başında geliyor. Otomatik çadır 129 TL, katlanır sandalye 45,00 TL, çakmak taşlı kamp bıçağı 29,90 TL’den satılırken, Valiz büyük-orta-küçük boy 99,00 TL, 89,00 TL ve 109 TL’den satılıyor. Eviniz için ise Soley tek kişilik fitled çarşaf 19,90 TL, kanepe örtüsü ise 24,90 TL’den satılıyor. İşte haberimizin detayları…

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Milyonlarca vatandaşın merak ettiği BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her hafta aktüel ürünleri satışa sunan BİM aktüel ürünler listesinde yazın yaklaşmasıyla kamp ürünleri ön planda. Her zaman en kaliteli ürünleri en uygun fiyata reyonlarına koyan BİM marketler zincirinde 24 Mayıs’ta en dikkat çekici ve dopdolu reyonlar sizleri bekliyor. Peki, 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda sizler için neler var? Yazın gelmesiyle kamp aletleri aktüel ürünler kataloğunun başında geliyor. Otomatik çadır 129 TL, katlanır sandalye 45,00 TL, çakmak taşlı kamp bıçağı 29,90 TL’den satılırken, Valiz büyük-orta-küçük boy 99,00 TL, 89,00 TL ve 109 TL’den satılıyor. Eviniz için ise Soley tek kişilik fitled çarşaf 19,90 TL, kanepe örtüsü ise 24,90 TL’den satılıyor. İşte haberimizin detayları…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (24 MAYIS 2019)

BİM HAKKINDA
 
Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.
 
Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.
 
BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.
 
Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.
 
BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs paylaşımının ikincisini yayınladı

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