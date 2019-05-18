BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu Ramazan Bayramı öncesi dopdolu!
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu Ramazan Bayramı öncesi yine sizler için dopdolu! Bayrama hazırlık yapan vatandaşlar 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimlerden mutlaka yararlanmalı. Her zaman en kaliteli ürünleri en uygun fiyata reyonlarında koyan BİM markette 24 Mayıs’ta da en kaliteli ürünler en Ramazan Bayramı öncesi en cazip fiyatlarda sizleri bekliyor. Peki, 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda sizler için neler var? Yazın gelmesiyle kamp aletleri aktüel ürünler kataloğunun başında geliyor. Otomatik çadır 129 TL, katlanır sandalye 45,00 TL, çakmak taşlı kamp bıçağı 29,90 TL’den satılırken, Valiz büyük-orta-küçük boy 99,00 TL, 89,00 TL ve 109 TL’den satılıyor. Eviniz için ise Soley tek kişilik fitled çarşaf 19,90 TL, kanepe örtüsü ise 24,90 TL’den satılıyor. İşte haberimizin detayları…
Milyonlarca vatandaşın merak ettiği BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her hafta aktüel ürünleri satışa sunan BİM aktüel ürünler listesinde yazın yaklaşmasıyla kamp ürünleri ön planda. Her zaman en kaliteli ürünleri en uygun fiyata reyonlarına koyan BİM marketler zincirinde 24 Mayıs’ta en dikkat çekici ve dopdolu reyonlar sizleri bekliyor. Peki, 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda sizler için neler var? Yazın gelmesiyle kamp aletleri aktüel ürünler kataloğunun başında geliyor. Otomatik çadır 129 TL, katlanır sandalye 45,00 TL, çakmak taşlı kamp bıçağı 29,90 TL’den satılırken, Valiz büyük-orta-küçük boy 99,00 TL, 89,00 TL ve 109 TL’den satılıyor. Eviniz için ise Soley tek kişilik fitled çarşaf 19,90 TL, kanepe örtüsü ise 24,90 TL’den satılıyor. İşte haberimizin detayları…
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