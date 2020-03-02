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Ekonomi

BİM 3 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında! 3 Mart BİM aktüel listesinde neler var?

BİM 3 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında. 3 Mart BİM aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Büyük ilgi ile takip edilen BİM aktüel ürünleri müşterilere uygun fiyat avantajı sağlıyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Cazip fırsatları müşterilerinin beğenisine sunan BİM markette bu hafta yine çeşitli ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Led Ampullü Makyaj Aynası 49,90 TL'den, Yeşim Taşı Yüz Masaj Aleti 14,90 TL'den ve Vücut Parfümü Eyüp Sabri Tuncer 250 ml 14,90 TL'den satılacak. BİM aktüel listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

02 Mart 2020 Pazartesi  13:03 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 13:03

3 Mart BİM aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 3 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Cazip fırsatları müşterilerinin beğenisine sunan BİM markette bu hafta yine çeşitli ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Pudra Terracotta Stardust Golden Rose 24,90 TL'den, Dörtlü Far Paleti Longstay Golden Rose 19,90 TL'den, Likit Mat Ruj Golden Rose 9,95 TL'den ve Maskara Essential Golden Rose 12,90 TL'den satışa sunulacak. BİM 3 Mart aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

3 MART BİM AKTÜEL LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta; Led Ampullü Makyaj Aynası 49,90 TL'den, Yeşim Taşı Yüz Masaj Aleti 14,90 TL'den ve Vücut Parfümü Eyüp Sabri Tuncer 250 ml 14,90 TL'den satılacak.

BİM 3 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

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