BİM aktüel 14 Aralık 21 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 14 Aralık 21 Aralık ürünler indirim kataloğunda neler var? 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. Hem uygun hem kaliteli alışverişin tek adresi BİM marketlerden geçiyor. Peki BİM kataloğunda bu hafta neler var? 14 Aralık 2018 BİM aktüel ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. 21 Aralık BİM kataloğu açıklandı mı? BİM Aktüel 14 Aralık 2018 kataloğu ile gelecek indirim fırsatları binlerce tüketici tarafından merakla bekleniyordu. Herhalde uygun fiyatlı ürünleri ile müşterilerinin karşısına çıkan Bim kataloğu bu hafta da geleneği bozmadı. BİM 14 Aralık aktüel ürünleri arasında Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge öne çıkıyor. 379 TL’den satışa çıkarılan ürünün özellikleri arasında, “dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı, yüksek performanslı yeni süpürme ucu, patentli teleskobik emiş borusu, yıkanabilir AFS filtre, 2,5 litre toz haznesi” yer alıyor. Broşür içerisinde 4 raflı, ferforje çerçeveli, CE sertifikalı suntalam modern kitaplık 199 TL’den, Chef’s marka 28 cm. granit efektli kavurma tenceresi 49.90 TL’den, 2'li granit efektli tava seti 44.90 TL’den, 12 cm. granit efektli sütlük 17.90 TL’den, bez gardrop 59.90 TL’den, granit efektli kek kalıbı çeşitleri 17.50 TL’den, erkek deri bot 54.90 TL’den, Tefal marka çay makinesi 159 TL’den satışa çıkarılıyor. İşte BİM aktüel ürünler son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

BİM 14-21 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 14-21 aralık aktüel listesine eklediği Simfer elektrikli fırın, Tefal çay makinesi ve Arnica elektrikli süpürge ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Bunun haricinde evinizin tüm ihtiyacını karşılayabileceğiniz yüzlerce indirimli ürün ile büyük bir kampanyaya imza atacak.

14 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA

14 Aralık 2018 BİM aktüel market indirimleri merak ediliyor. BİM markette büyük indirim var. Merak edilen BİM aktüel 14 Aralık indirimleri ev gereçleri ve teknolojik birçok alet indirimiyle müşterilerini şaşırtacak.

Arnica Cyclona Elektrikli Süpürge 379 TL. Ferforje çerçeveli, CE sertifikalı suntalamdan üretilmiş, 4 raflı Modern Kitaplık 199 TL. chef ‘s Granit Efektli Kavurma Tenceresi 49,90 TL. Granit Efektli Tava Seti 44,90 TL. Granit Efektli Sütlük 17,90 TL. chef’s Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 17,50 TL.

Kadın Fermuarlı Polar 32,90 TL. Çocuk Eşofman Takımı 22,50 TL. Kadın Kadife Eşofman Altı 19,90 TL. Erkek Fermuarlı Polar 32,90 TL. Rüzgar ve su geçirmez özel kaplamalı Softshell Mont 79,90 TL. Erkek Deri Bot 54,90 TL. Bez Gardrop 59,90 TL.

Simfer Inox Turbo Fırın 189 TL. Tefal Çay Makinesi 159 TL. Fakir Blender Set 115 TL. Hascevher 8 parça Cemre Tencere Seti 219 TL. Lav 12 parça Çay Seti 22,90 TL. Lav 3’lü Meşrubat Bardağı 7,95 TL. Lav Büyük Cam Kase 7,95 TL. Lav 6’lı Cam Kase 8,95 TL. Farklı renklerde Plastik Kapaklı Tencere 4,95 TL. Lav Plastik Kapaklı Cam Saklama Kabı 3,50 TL. Desenli Cam Sürahi 7,50 TL. 24 parçadan oluşan Eğitici Puzzle 14,90 TL.

14 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

Bim 14 Aralık 2018 aktüel kataloğunu incelediğimizde muhteşem ürünlerin yer aldığını görüyoruz. Bu ürünler arasında elektrikli ev aletlerinden dekorasyona, giyimden züccaciyeye bir çok ürün yer alıyor. 14 Aralik 2018 Bim katalogunun ilk sayfasını incelediğimizde özellikle elektrikli ev aletleri ön plana çıkıyor. Yüksek performanslı yeni süpürge ucuna sahip, yıkanabilir filtreli, toz hazneli, bir çok aksesuara sahip 2 yıl garantili Arnica Cyclona Elektrikli Süpürge 379 TL. Ferforje çerçeveli, CE sertifikalı suntalamdan üretilmiş, 4 raflı Modern Kitaplık 199 TL. Çizilme ve aşınmaya karşı direni arttırılmış, yanmaz yapışmaz granit efektli iç kaplamaya sahip chef ‘s Granit Efektli Kavurma Tenceresi 49,90 TL. Granit Efektli Tava Seti 44,90 TL. Granit Efektli Sütlük 17,90 TL. chef’s Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 17,50 TL. Bimde bu hafta geçerli olacak 14 Aralık Bim aktüelkataloğunun ilk sayfasında yer alan bir diğer dikkat çekici ürün grubu ise tekstil. Kadın Fermuarlı Polar 32,90 TL. Çocuk Eşofman Takımı 22,50 TL. Kadın Kadife Eşofman Altı 19,90 TL. Erkek Fermuarlı Polar 32,90 TL. Rüzgar ve su geçirmez özel kaplamalı Softshell Mont 79,90 TL. Erkek Deri Bot 54,90 TL. 14 aralik 2018 Bim aktuel urunler katalogunda dikkat çeken bir diğer ürün ise 59,90 TL’lik fiyatı ile Bez Gardrop.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bim’in marketler zincirinin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39