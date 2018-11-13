BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi yayında! BİM market ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. En yakın BİM şubesinden Kasım aktüel indirimlerini gerçekleştirin. BİM aktüel ürünler indirim kataloğunda yok yok! 16 Kasım 2018 BİM aktüel ürünlerinde neler var? Her Cuma birbirinden çeşit ürünlerini indirime sokan BİM aktüel ürünleri şaşırtmaya devam ediyor. 23 Kasım BİM aktüel ürünleriyle indirime devam edecek. Bim aktüel 16 Kasım 2018 kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Müşterilere sunulan harika ürünlere kataloğun ikinci sayfasından da karşılaşmaya devam ediyoruz. 16 Kasım 2018 Bim aktüel kataloğunun ikinci sayfasına baktığımızda ise çoğunlukla züccaciye ürünlerinin yer aldığını görüyoruz. Aşırı ısınma ve susuz çalışmaya karşı emniyet sistemine sahip, 2 yıl garantili Fakir Elektrikli Cezve 59,90 TL. Dikey buhar çıkışı olanağı sunan, su damlatmama özellikli, kireç temizleme sistemli ve 2 yıl garantili Philips PowerLife Plus Buharlı Ütü 149 TL. Paşabahçe Ahşap Kapaklı Kavanoz 7,50 TL. chef’s 6’lı Yuvarlak Porsiyonluk Güveç6,95 TL. Mini Süzgeç 1,50 TL. Mini Teflon çeşitleri 13,50 TL. Desenli Tekli Çatal Bıçak Kaşık 2,75 TL. Plastik Bölmeli Saklama Kabı 2,95 TL. BİM kataloğu oldukça uygun fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor.

BİM 16-23 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

BİM aktüel ürünler indirime doymuyor. Yepyeni ürünlerini raflara dizmeye devam ediyor. Bim aktüel 16 Kasım 2018 kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Müşterilere sunulan harika ürünlere kataloğun ikinci sayfasından da karşılaşmaya devam ediyoruz. 16 Kasım 2018 Bim aktüel kataloğunun ikinci sayfasına baktığımızda ise çoğunlukla züccaciye ürünlerinin yer aldığını görüyoruz. Aşırı ısınma ve susuz çalışmaya karşı emniyet sistemine sahip, 2 yıl garantili Fakir Elektrikli Cezve 59,90 TL. Dikey buhar çıkışı olanağı sunan, su damlatmama özellikli, kireç temizleme sistemli ve 2 yıl garantili Philips PowerLife Plus Buharlı Ütü 149 TL. Paşabahçe Ahşap Kapaklı Kavanoz 7,50 TL. chef’s 6’lı Yuvarlak Porsiyonluk Güveç6,95 TL. Mini Süzgeç 1,50 TL. Mini Teflon çeşitleri 13,50 TL. Desenli Tekli Çatal Bıçak Kaşık 2,75 TL. Plastik Bölmeli Saklama Kabı 2,95 TL. Çizilme ve aşınmaya karşı direnci arttırılmış granit efektli iç kaplamaya sahip, yanmaz yapışmaz yüzeyli Karnıyarık Tenceresi 59,90 TL. Çiğ Köfte Tepsisi 15,90 TL. Balık Tavası 44,90 TL. chef’s Granit Efektli Tava 34,90 TL. Gondol Esnek Kesme Matı 4,95 TL. Polo Club Erkek Trekking Bot 49,90 TL. Hareketli dampere sahip, 3 yaş ve üzeri çocuklar için üretilmiş Truva Kamyon 24,90 TL. 1000 Parça Puzzle 17,90 TL. Ayrıca Bim 13 Kasım 2018 Haftanın Önerileri kataloğunda da onlarca indirimli ürün. Plastik Mini Araçlar19,90 TL. 40 parçadan oluşan, eğlenceli ve öğretici özelliğe sahip Pilsan Mini Kent 18,50 TL. Lolla’s Prenses Mini Bebek 13,90 TL. Bebek Emzik 3,50 TL. Lisanslı Bebek Önlüğü 8,50 TL. Lisanslı Çocuk Yağmurluk 34,90 TL. Bebek Bakım Çantası 12,90 TL. Bebek Uyku Tulumu 22,90 TL. Bebek Panduf 15,90 TL. Pamuklu Bebek Battaniyesi 14,90 TL.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM'DEKİ İKİ KAPININ SEBEBİ NE?

Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.

İÇERİDEKİ SICAKLIĞI SABİT Mİ TUTUYOR?

Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.Ama market, projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.

BİM ORTAKLIK YAPISI

Ortaklık Yapısı TL %

Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39

Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50

Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15

Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00

Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53

Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17

Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12

İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00

Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36

Toplam 303.600.000 % 100

BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.

BİM) BİRLEŞİK MARKETLER A.Ş YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali MERALI

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Mustafa BÜYÜKABACI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Talat İÇÖZ