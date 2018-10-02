BİM aktüel 2- 5 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 2- 5 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesinde neler var? BİM bu hafta hangi ürünleri satışa sunacak? 5 Ekim BİM aktüel ürünlerde teknolojiden gıdaya birçok ürün indirimde olacak. Peki 2 Ekim BİM aktüel indirimlerinde neler var? BİM aktüel ürünler bu hafta yine cep yakmıyor. Ekim ayının ilk indirim listesini önümüze sunan BİM aktüel indirimler tüketicisini bekliyor. BİM market 5 Ekim indirimlerinde yok yok! Bim 2-5 Ekim aktüel ürünler kataloğu çeşitli ürünler ile tüketicilere birçok fırsat sunuyor. Her hafta Bim vatandaşlara sunduğu indirim listesi gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Ekim Bim indirim kataloğunda birçok ürün yer alıyor. Peki Bim'e salı günü neler geliyor? İşte 2-5 Ekim Bim aktüel ürünler listesi! BİM en son katalogda yine birbirinden şık ve fiyatlarıyla da oldukça hesaplı Mutfak grubu ürünlere oldukça geniş yer verilmiş… İnci marka 12 kişilik porselen yemek seti 6 taksit fırsatı ile 225 TL'den, yaldızlı şerbet seti 49.90 TL'den, 6'lı yaldızlı meşrubat bardağı 29.90 TL'den, Hisar 24 parça çatal kaşık bıçak seti 109 TL'den, 12 parça 6 kişilik kahve fincanı takımı 27.90 TL'den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel son broşürde yer alan indirimli ürünler ise, Baymak marka şofben banyo tipi 119 TL olarak yer alıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 5 EKİM 2018

Şık Tasarımı ile dikkatlerinizden kaçmayacak Dalgıç Aynalı Tepsi; 49.90 TL. Bim Aktüel Ürünleri bu kadarla sınırlı değil tabi ki; İşte ;6’lı Yaldızlı Meşrubat Bardağı; 29,50 TL. Yaldızlı Cam Şerbet Seti; 49,90 TL. Lokumluk ise sadece ; 24,90 TL. indirimli fiyatları ile 5 Ekim Bim Aktüel listesinde yer alan Züccaciye Grubu Ürünleri arasında. Bim Aktüel Ürünler Bu Hafta Tekstil Ürünleri dikkatlerimizi çekiyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 2 EKİM 2018

Filiz Siyah Çay 3000 gr 47.90 TL, Efsane Tam Buğday Unu 2 kg 3.95 TL, Hünkar Beyaz Kinoa 500 gr 8.95 TL, Hünkar Siyez Bulguru 500 gr 8.95 TL, Hünkar Chia Tohumu 500 gr 8.95 TL, Hünkar Keten Tohumu 500 gr 3.95 TL, Hünkar Karabuğday 500 gr 3.95 TL, Domatesli - Yeşil Mercimekli Karışık Sebzeli Bulgur 360 gr 4.95 TL, Oba Tam Buğday Makarna 350 gr 1.75 TL, Oba Üç Renkli Makarna 350 gr 1.75 TL, Mantı - Çarliston - Yüksük - Yıldız - Şehriye - Kuskus - Makarna 500 gr 1.20 TL.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞUNDA NELER VAR? 5 EKİM 2018

BİM 5 Ekim aktüel ürünler kataloğunda İnci marka 12 kişilik porselen yemek seti 6 taksit fırsatı ile 225 TL’den, 12 parça 6 kişilik kahve fincanı takımı 27.90 TL’den, yaldızlı şerbet seti 49.90 TL’den, 6’lı yaldızlı meşrubat bardağı 29.90 TL’den, Hisar optima 24 parça çatal kaşık bıçak seti 109 TL’den satışa çıkarılıyor.

12 Parça Kahve Fincan Takımı

Yine rölyefli 12 olan 12 parçalık kahve fincan takımı muhteşem sohbetler eşliğinde Türk kahvenizi yudumlarken size eşlik etmek için BİM Aktüel kataloğunda yer alıyor. Kütahya tarafından üretilen bu söz konusu ürün 27.90 TL’ye satılıyor. Taksit imkanı maalesef bulunmuyor.

Hisar 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti

304 paslanmaz çelikten imal edilen Hisar imzasının yer aldığı çatal kaşık bıçak seti 24 parçalı olmasıyla öne çıkıyor. Ağırlık açısından kalitesini konuşturan Hisar, üretmiş olduğu bu söz konusu çatal kaşık ve bıçaklarla, yemek soflarına sadece yemeklerin lezzetini değil aynı zamanda kullanılan ürünlerin lezzetini de katıyor. Fiyat olarak 109.00 TL belirlenmiş. İsterseniz peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla da ürünü satın alabiliyorsunuz.

Dublin Gold Çaydanlık

Tutma bölümleri bakalttan yapılan çaydanlığın rengi gri – sarımtırak olarak öne çıkıyor. 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş olan bu ürün 1 litrelik üst demliği, 2 litrelik de alt su bölümüne sahip. Kapaklar ise tamamen metaldan üretilmiş. Yine Hisar imzası bulunan bu söz konusu çaydanlık 79.90 TL’ye satılıyor. Peşin fiyatına 6 taksitle alabilme imkanınız da var.

Hisar 6 Parça Tencere Seti

Ev gereçleri ve çeyizlik çoğunlukta demiştik. Diğer bir ürün ise 6 parçalık tencere seti olarak öne çıkıyor. 16- 20 ve 24 cm ölçüleri bulunan tencere setinin hammaddesi 304 paslanmaz çelik. 18/10 krom’unda yer aldığı tencere setinin tüm kapakları cam. Kulpları ise metaldan imal edilmiş. 129.00 TL fiyatı bulunuyor ve diğer ürünler gibi peşin fiyatına 6 taksitle alabiliyorsunuz.

Aynalı Tepsi

Son zamanların trend ürünü olan aynalı tepsi, özellikle yeni evlenen çiftler tarafından sıkça tercih ediliyor. 30×57 cm ölçülerindeki bu aynalı tepsi sarı ve platin renklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Dalgıç imzası taşıyan ürün 49.90 TL’ye satılıyor.

Baymak Şofben

Ev gereçleri arasında yer alan Baymak tarafından üretilen banyo tipi şofben 3000 / 4000 ve 7000 W ısıtma güçlerinde çalışabiliyor. 3 farkl ısı ayarıyla geliyor. 2.4 LT / DK su debisi bulunan şofbenin el duşu bulunuyor. Ürünü BİM’den aldığınızda fiyata montaj dahil edilmiyor. Baymak yetkili servisi montaj için sizden ayrı bir ücret alacaktır. Montaj dahil diyerekten ürüne güvenmeyin. Kesinlikle montaj için ayrı ücret alınıyor. 119.00 TL fiyatı bulunuyor ve peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla geliyor.

Olta Seti

300 cm uzunluğunda kamış, misinalı makine, küpe ve fırdöndü, 35 gr kurşun, çapari ve fosforlu ışıktan meydana gelen olta seti, uygun fiyatıyla birlikte balık tutmayı sevenlerin dikkatini çekiyor. 39.90 TL fiyatla gelen söz konusu olta seti ALBA Star imzası taşıyor.

Balıkçı Çantası

Katlanabilen raflı balıkçı çantasının boyutu 16 inç. Gerekli olan malzemeleri koyabileceğiniz bu balıkçı çantasını uygun fiyata 27.90 TL’ye BİM’den satın alabilirsiniz.

Gold Master Filtre Kahve Makinesi

3 dakikada hızlı ve taze kahve yapabilen söz konusu filtre kahve makinesi kolay kullanıma sahip. Tek tuşla istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yine temizliği de çok basit diyebiliriz. Yıkanabilir filtreye sahip olan makinede 2 adet fincan da hediye olarak geliyor. 89.90 TL’lik filtre kahve makinesini peşin fiyatına 6 taksitle alabiliyorsunuz. Ürün 2 yıl boyunca garanti kapsamında.

Fakir Elektrikli Kahve Cezvesi

Fakir tarafından üretilen tasarımı çok güzel olan Elektrikli kahve cezvesi uygun fiyatla birlikte BİM Aktüel kataloğunda bulunuyor. 300 mL su kapasitesi bulunan üründe 4 fincanlık kahve yapabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde aşırı ısınma ya da susuz kalma durumu meydana gelirse otomatik cihaz kendini kapatıyor. Kablo aparat bölümünün ayrı olduğu üründe kablosuz kullanım imkanı da bulunuyor. 59.90 TL’lik bu ürün 2 yıl boyunca garanti kapsamında satılıyor.

İnci 12 Kişilik Porselen Yemek Seti – 225.00 TL

İnci 12 Parça Kahve Fincan Takımı – 27.90 TL

Hisar 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti – 109.00 TL

Hisar Dublin Gold Çaydanlık – 79.90 TL

Hisar 6 Parça Tencere Seti – 129.00 TL

Aynalı Tepsi – 49.90 TL

Yıldızlı Çam Şerbet Seti – 49.90 TL

Lokumluk – 24.90 TL

Çift KiŞilik Yatak Örtüsü – 99.90 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı – 79.90 TL

2’li Banyo Seti – 34.90 TL

BAYMAK Şofben Banyo Tipi – 119.00 TL

Olta Seti – 39.90 TL

Balıkçı Çantası – 27.90 TL

Peluşlu Çizme – 29.90 TL

Balıkçı Yağmurluğu – 14.90 TL

Işıklı Çizme – 27.90 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Bebek – 49.90 TL

Eğitici Oyunlar – 8.95 TL

LAV 3’lü Desenli Uzun Meşrubat Bardağı – 7.25 TL

Standlı Kupa Seti – 34.90 TL

LAV 3’lü Desenli Kısa Meşrubat Bardağı – 5.95 TL

Çift Kişilik Battaniye – 19.90 TL

Tek Kişilik Battaniye – 17.90 TL

Dikiş Seti 2’li – 2.95 TL

Welsoft Patik Terlik – 8.95 TL

Goldmaster Filtre Kahve Makinesi – 89.90 TL

Fakir Elektrikli Kahve Cezvesi – 59.90 TL

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.