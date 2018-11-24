BİM aktüel 23- 30 Kasım ürünler indirim kataloğu Güncel 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 23- 30 Kasım ürünler indirim kataloğu Güncel yeni 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi haberimizde yer alıyor. Birbirinden farklı ürünleriyle karşımıza çıkan BİM kataloğu şaşırtmaya devam ediyor. İlginizi çekecek en güzel 23 Kasım 2018 BİM aktüel ve 30 Kasım BİM aktüel ürünleri oldukça uygun fiyatta! Bim'in bu haftaki aktüel ürünler kataloglarında neler var şimdiden BİM severler tarafından merak ediliyor. Özeliklle her hafta teknolojik, ev aletleri, ve öğrencileri sevindirecek okul malzemeleri ile herkesin yüzünü güldüren Bim marketler zinciri 30 Kasım 2018 aktüel kataloglarında nelere yer vereceği merak konusu oldu. 30 Kasım Bim kataloğunu yayınlayan firma, yine müşterilerini memnun edeceğe benziyor. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda ön plana çıkan kategoriler temizlik ve gıda ürünleri. Bunların yanı sıra elektronik eşyaları da uygun fiyatlarla sunan mağaza, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan şubeleriyle müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. BİM 30 Kasım Bim kataloğunu yayınlayan firma, yine müşterilerini memnun edeceğe benziyor. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda ön plana çıkan kategoriler temizlik ve gıda ürünleri.

BİM 23-30 KASIM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA

Samsung Galaxy J3 Pro Cep Telefonu FİYATI: 1099TL • Ekran Boyutu: 5.0 İnç • Ekran Çözünürlüğü: 720x1280 (HD) Piksel Yoğunluğu: 294 PPI • Batarya Kapasitesi: 2400 mAh • Ana İşlemci (CPU) 1.4 Ghz Quad Core İşlemci • Ram 2 GB • Dahili Hafıza 16 Gb • Ön Kamera Çözünürlüğü: 5 MP • Arka Kamera Çözünürlüğü: 13 MP • 3G Var • 4G Var • 4.5G Desteği Var Elektrikli Turbo Fırın 40 Litre Simfer FİYATI 179 TL • 6 fonksiyonlu turbo fırın • Termostatlı Isı kontrol sistemi













• Fırın içi aydınlatma • 1 adet yuvarlak tepsi • 1 adet standart kare tepsi ve 1 adet özel tasarım tel ızgara Çok Amaçlı Dolap FİYATI 159 TL • 1. sınıf suntalemden üretilmiştir • Demonte • Yükseklik: ~136 cm, En: ~60 cm, Derinlik: ~32,5 Blender Robot Set Fakir FİYATI 155 TL • 1100 watt • 2 hız ayarı • Paslanmaz çelik bıçaklar ve blender aparatları • 1500 ml kapasiteli Narenciye Sıkacağı Premier FİYATI 49,90 TL • 40 Watt • 700 ml kapsite • 2 yönlü çalışma Güveç Düdüklü Tencere FİYATI 69,90 ~5 lt Home Perfect • 3 aşamalı güvenlik sistemine sahip klasik kapak Su Isıtıcı Kettle Premier FİYATI 49,90 • 1850-2200 watt • 1,7 litre kapasite • Çift metal kontrol sistemi ile çift güvenlikli susuz kalma emniyeti • Gizli rezistans ile güvenli ve kolay temizlenebilir Lisanslı Kapişonlu Sweatshirt Çocuk FİYATI 24,90 • 3-10 yaş • Şardonlu, kapişonlu, fermuarlı • Frozen, Minnie, Batman, Spiderman

BİM 30 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 30 Kasım aktüel ürünler kataloğuna eklediği Hometech Alfa 600C diz üstü bilgisayar, HP Deskjet 2620 All-IN-One yazıcı, Trust oyuncu kulaklığı, Trust oyuncu faresi, Trust oyuncu klavyesi, Trust Wireless Charger, Trust Taşınabilir şarj aleti ve Trust 4’lü USB port ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

BİM 999 TL’YE NOTEBOOK SATACAK!

BİM 30 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği Hometech Alfa 600C dizüstü bilgisayarı uygun fiyat etiketi ile satışa sunacak. Özelliklerine kıyasla uygun fiyat etiketine sahip olan bilgisayar, günlük ihtiyaçları karşılamak üzere yeni bilgisayar almak isteyenleri büyük bir dertten kurtaracak.

HOMETECH ALFA 600C DİZÜSTÜ BİLGİSAYARIN ÖZELLİKLERİ!

- 13 İnç ( 1920x1080 Full HD IPS ekran)

- Windows 10 İşletim sistem,

- Intel Celeron N3350 işlemci ( up to 2.4 GHZ )

- 3GB DDR3L RAM

- Intel HD Graphics

- 32GB dahili hafıza

- Micro SD kart desteği ( 64GB’a kadar)

- 0.3MP ön kamera

- 4500 mAh batarya

- 1 adet USB 2.0

- 1 adet USB 3.0

- Wi-Fi

- Bluetooth

- Mini HDMI çıkışı

BİM 169 TL’YE HP YAZICI SATACAK!

Evde bilgisayardan veya telefondan çıktı almak isteyenleri büyük bir dertten kurtaracak olan bu yazıcı 30 Kasım tarihinde BİM mağazalarında 169 TL fiyat etiketi ile raflarda yerini alacak. Kablo sorununu da ortadan kaldıran HP Diskjet 2620 ALL-IN-ONE yazıcı Wi-Fi desteği ile kullanıcılarını büyük bir kolaylıkla buluşturacak.

BİM 30 KASIM KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN TAM LİSTESİ

Bim indirimli ürünler kataloğunu incelediğimizde raflarda yerini alacak ürünleri sizlerle paylaşıyoruz. 30 Kasım'da BİM'e gelecek aktüel indirimli ürünler; Kütahya Porselen ürünler ön planda. 4 adet servis tabağı, 4 adet çıkur tabak, 4 adet pasta tabağı olmak üzere 12 parçadan oluşan Kütahya Porselen Rölyefli Yemek Takımı 49,90 TL. Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 16,90 TL. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş Cam Kapaklı Sahan 32,90 TL. chef’s Granit Efektli Yuvarlak Fırın Tepsisi 32,50 TL. chef’s Granit Efektli Tava 27,90 TL. Bimde bu hafta geçerli olacak 30 Kasım Bim aktüel kataloğunda yer alan züccaciye ürünleri arasında ön plana çıkan bir diğer ürün ise chef’s markalı. Çizilme ve aşınmaya karşı direnci arttırılmış yanmaz yapışmaz teflon iç kaplamaya sahip chef’s 2’li Tava Seti 39,90 TL. Krep Tavası 21,90 TL. Sürahi 9,95 TL. Seramik 3’lü Baharat Seti 19,90 TL. Bulaşıklık 6,50 TL. 10 litre kapasiteli Pedallı Çöp Kovası 14,90 TL. 30 Kasim 2018 Bim aktüel kataloğunda yer alan zücaciye ürünleri bu kadarla sınırlı değil. Gondol markalı Plastik Mutfak Gereçleri her biri 2,95 TL olan tek fiyat ile satışa sunuluyor. 30 Kasım 2018 Bim aktüel ürünler kataloğu ile müşterilere sunulacak olan fırsat ürünleri arasında ne dikkat çekici olanları ise teknolojik ürünler. Windows 10 işletim sistemine sahip, 2 yıl garantili Hometech Alfa 600C Notebook 999 TL. Wi-Fi desteğine sahip, baskı, tarama ve kopyalama fonksiyonlarını bünyesinde barındıran HP Deskjet 2620 All-In-One Yazıcı 169 TL. Trust Oyuncu Klavyesi 65 TL.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bim’in marketler zincirinin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39