2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi açıklandı 26 Ekim BİM aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var

BİM aktüel 26 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi yayında! Heyecanla beklenen 26 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bakalım BİM bu hafta hangi ürünlerini indirime soktu. Peki BİM 26 EKİM 2018 aktüel ürünler indirim fırsatlarında hangi kampanyalar var? 26 Ekim BİM kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. BİM’in 26 Ekim aktüel ürünler listesinde en dikkat çeken Samsung Galaxy J7 Prime Cep Telefonu haricinde yüzlerce ürünü de indirimli fiyatı ile satışa sunacak. İşte BİM’in 26 Ekim aktüel ürünler listesine eklediği dikkat çeken diğer tüm ürünler ve fiyatları haberimizde yer alıyor. Lav 2’li Vira Salata Kasesi 7,50 TL. Lav Karen 7 Parça Cam Seti 14,90 TL. Lav 3’lü Desenli Ayaklı Meşrubat Bardağı 8,95 TL. Patlamış Mısır Kovası 2,50 TL. Yağsız Mısır Patlatma Tavası 4,50 TL. Paşabahçe 22cm Oval Servis Tabağı 4,95 TL. Paşabahçe 2’li Tuzluk Biberlik 5,50 TL. Dik ve yatay seçenekleri bulunan Gondol Dolap İçi Organizer 2,75 TL. Kestane Çizici 2,95 TL. Sunplast Nar Ayıklayıcı 4,95 TL. Karnıyarık Tencere 39,90 TL. Derin Tencere 39,90 TL. Tava 25,90 TL. Wok Tava 24,90 TL. Krep Tava 19,90 TL. İşte merak edilen BİM aktüel ürünler kataloğu star.com.tr'de...

BİM 26 EKİM 2018 ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

26 EKİM BİM aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Bim aktüel 26 Ekim 2018 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde ise el aletlerinin geniş yer kapladığını görüyoruz. Otomatik yağlama özellikli, budama döneminin geldiği şu mevsimde büyük kolaylık sağlayacak Proware Benzinli Zincir Testere 379 TL. 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Proware Tezgah Testere 259 TL. Takım Çantası 29,90 TL. Yeni Bim kataloğu olarak karşımıza çıkan 26 Ekim Bim aktüel kataloğunda seyahat edecekleri sevindirecek ürünler de var. Dahili şifreli kilit sistemine sahip, çift kademe çek çek sistemli, su geçirmez, tamamen abs malzemeden üretilmiş Büyük Boy Valiz 109 TL. Orta Boy Valiz 99 TL. Küçük Boy Valiz 89 TL. Otomatik açılma ve kapanma özellikli, 150 kilograma kadar taşıma kapasiteli Tefal Baskül 54,90 TL. Bim 26 Ekim kataloğunda yer alan bir diğer dikkat çekici ürün grubu ise tekstil. Kadın Termal Tayt 9,95 TL. Kadın Erkek Ev Terliği 14,95 TL. Kadın Erkek Eşofman Takımı 36,90 TL. Şemsiye 27,90 TL. Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 19,95 TL. Çocuk Oturaklı Klozet Kapağı 24,90 TL. Kabartmalı Banyo Paspası 11,90 TL. Mega Boy Saten Hurç 17,90 TL. Termo tabanlı Erkek Trekking Bot 39,90 TL. Ayrıca 30 Ekim 2018 Bim haftanın önerileri kataloğu ile müşterilere sunulan onlarca Kappa markalı giyim ürünü.

BİM 19-26 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM’in 19-26 Ekim aktüel ürünler listesine bakıldığında Samsung Galaxy J7 Prime Cep Telefonu en dikkat çeken ürün olacak gibi görünüyor. Neredeyse teknolojik ürünlerde her hafta yaptığı kampanyalar ile piyasayı sallayan BİM, bu haftada büyük bir indirimin kapılarını aralayacak.

BİM 450 TL İNDİRİM İLE SATACAK!

BİM 19-26 Ekim aktüel ürünler listesi eklediği Samsung Galaxy J7 Prime Cep Telefonu ile büyük bir indirime imza atacak. Piyasada 1.800 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan akıllı cep telefonu, 19-26 Ekim tarihleri arasında BİM’de 1.345 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.

Samsung J7 Prime Özellikleri

5.5 inç Gorilla Glass ekran (%73.3 ekran oranı)

Exynos 7870 Octacore işlemci

13MP arka kamera (1080p - 30FPS video kaydı), 8MP ön kamera

16 GB Depolama alanı (MicroSD ile 256 GB'a kadar destek)

3 GB Ram

Android 7.0 Nougat

3300 mAh sabit batarya

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM'DEKİ İKİ KAPININ SEBEBİ NE?

Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.

İÇERİDEKİ SICAKLIĞI SABİT Mİ TUTUYOR?

Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.Ama market, projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.

BİM ORTAKLIK YAPISI

Ortaklık Yapısı TL %

Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39

Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50

Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15

Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00

Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53

Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17

Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12

İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00

Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36

Toplam 303.600.000 % 100

BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.

BİM) BİRLEŞİK MARKETLER A.Ş YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali MERALI

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Mustafa BÜYÜKABACI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Talat İÇÖZ