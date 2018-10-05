BİM aktüel 5 Ekim 12 Ekim indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 5 Ekim 12 Ekim indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesinde neler var? BİM kataloğu bu hafta yine çok konuşulacak. BİM market ürünlerini tüketicinin beğenisine sundu. Peki 5 Ekim BİM aktüel ürünler ve 12 Ekim BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler olacak? Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi BİM aktüel ürünler indirim kataloğu merak ediliyor. BİM aktüel 2018 fırsat ürünlerinde neler olacak? BİM Cuma indirimlerini satışa sunmaya başladı. 5 Ekim itibariyle indirimli olarak sunulacak ürünlerden bazıları şu şekildedir; " 12 kişilik porselen yemek seti 6 taksit fırsatı ile 225 TL’den, 12 parça 6 kişilik kahve fincanı takımı 27.90 TL’den, yaldızlı şerbet seti 49.90 TL’den, 6’lı yaldızlı meşrubat bardağı 29.90 TL’den, Hisar optima 24 parça çatal kaşık bıçak seti 109 TL’den satışa çıkarılıyor. Bim 12 Ekim ile sizlerle olması beklenen markette yüzler gülüyor. Alışılan aktüel günde gelen fırsatlarla Bim yine vatandaşı sevindiriyor. Pek çok alanda indirimli ürün sunan market yine ev elektroniği alanını es geçmiyor. Ayrıca mutfak ürünleri ve oyuncaklar da sunan Bim‘de ev tekstili fırsatları ile tamir&bakım ürünleri de dikkatlerden kaçmıyor. İşte çok merak edilen BİM aktüel ürünler 5 Ekim 12 Ekim indirim katalog listesi star.com.tr’de…

BİM AKTÜEL 5 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim aktüel 5 Ekim 2018 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde ise muhteşem ürünlerle karşılaşıyoruz. 6 ayrı emniyet sistemi sayesinde güvenli bir şekilde kullanabileceğiniz Baymak Banyo Tipi Şofben 119 TL. Paşabahçe Puantiye Desenli 7 parça Su Seti 19,90 TL. Borcam Kulplu Yuvarlak Tepsi 19,90 TL. Lav 3’lü Desenli Meşrubat Bardağı 7,25 TL. 5 Ekim 2018 Bim aktuel katalogunda özellikle balık avcılarını sevindirecek türden ürünler de bulunuyor. Olta Seti 39,90 TL. Balıkçı Çantası 27,90 TL. Peluşlu Çizme 29,90 TL. Balıkçı Yağmurluk 14,90 TL. Çift Kişilik Battaniye 19,90 TL. Tek Kişilik Battaniye 17,90 TL. Kadın şal 5,95 TL. Welsoft Kadın Patik Terlik 8,95 TL. Singer Dikiş Seti 2,95 TL. Yeni Bim kataloğu olan 5 Ekim 2018 aktüel ürünler kataloğunda miniklere özel ürünler de var. Türkçe sesli, 2 yaş ve üzeri çocuklara özel olarak tasarlanmış Piccolo Mondi Ses Fonksiyonlu Oyuncak Bebek 49,90 TL. Eğitici Oyunlar 8,95 TL. 5 Ekim 2018 Bim kataloğunda kahve severlerin de hoşlarına gidecek ürünler var. Goldmaster Filtre Kahve Makinesi 89,90 TL. Fakir Elektrikli Kahve Cezvesi 59,90 TL. Filtre Kahve 4,95 TL.

BİM AKTÜEL 5 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Yine sizler için incelediğimiz son BİM kampanya kataloğunda balık tutmayı sevenler için balıkçı malzemelerine yer verildiğini görüyoruz. Balıkçı Çantası 27,90 TL, Olta Seti 39,90 TL, Balıkçı Yağmurluk 14,90 TL ve Peluşlu Çizme 29,90 TL balık tutmayı sevenler için hem kaliteli hem hesaplı seçenekler olarak yerini alıyor. Ayrıca katalogda kış aylarının yaklaştığı şu günlerde Çift Kişilik Battaniye 19,90 TL, Tek Kişilik Battaniye 17,90 TL, Kadın şal 5,95 TL, Welsoft Kadın Patik Terlik 8,95 TL, Singer Dikiş Seti 2,95 TL gibi geçen kataloğun devamı olarak kışlık ürünler yer almaya devam etmiş. Çocuk&bebek kategorisi yine yeni BİM kataloğunda atlanmamış. Miniklere özel bu seçenekler ise; Türkçe sesli, 2 yaş ve üzeri çocuklara özel olarak tasarlanmış Piccolo Mondi Ses Fonksiyonlu Oyuncak Bebek 49,90 TL ve Eğitici Oyunlar 8,95 TL olarak satışta olacak. Sonbaharın gelmesiyle kahve severler için hem hesaplı hem de çok şık bir makine; Goldmaster Filtre Kahve Makinesi 89,90 TL ayrıca Fakir Elektrikli Kahve Cezvesi 59,90 TL ve Filtre Kahve 4,95 TL olarak kahve severler için oldukça cazip ürünler olarak yerini almış.

BİM 5-12 EKİM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 12 EKİM 2018

Bim 12 Ekim ile sizlerle olması beklenen markette yüzler gülüyor. Alışılan aktüel günde gelen fırsatlarla Bim yine vatandaşı sevindiriyor. Pek çok alanda indirimli ürün sunan market yine ev elektroniği alanını es geçmiyor. Ayrıca mutfak ürünleri ve oyuncaklar da sunan Bim‘de ev tekstili fırsatları ile tamir&bakım ürünleri de dikkatlerden kaçmıyor. Bim aktüel indirimli ürünlerinde bu kadar fazla fırsat varken biz de sizlerle şimdi bu fırsatlara yakından bakalım: İlk ürün Arnica Dik Durabilen Süpürge oluyor ve 99,00 TL fiyatı ile cezbediyor. 3 yıl garantili olan bu aktüel ürün kaçmaz… Bir diğer indirimli fırsat ürününde Bim Basamaklı Taburesunuyor. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor. 23,90 TL olan ürün yine harika… Devam eden kampanyalarda Blue House El Mikseri 59,90 TL olan fiyatı ile sizlerle olurken Tek Fiyat Mutfak Aletleri 3,75 TL olarak raflarda yerini alıyor. Bim 12 Ekim kataloglarını 2’li Dikdörtgen Saklama Kabı 7,95 TL fiyatı ile süslerken Sarımsak Rendesi 2,50 TL olarak geliyor.

12 Ekim Bim Aktüel Ürünler Kataloğu:

Sevilen ürün ve marka ile Chef’s Granit Efektli Mini Tencere 19,90 TL’den, Gondol Tezgah Yanı Çöp Kutusu 2,50 TL’den sunuluyor. Bu hafta ayrıca 1000 Parça Yetişkin Puzzle 19,90 TL olarak gelen ürün olurken Lav 2’lü Kısa Meşrubat Bardağı 4,75 TL’den raflarda yerini alıyor. Bu hafta Lav 6’lı Kase 7,95 TL’den gelirken Lav 3’lü Uzun Meşrubat Bardağı 4,95 TL fiyatı ile sevindiriyor. Oyun Cadırı sunan Bim aktüel bu hafta Büyük Kase de getiriyor. İlk Oyuncak Bebeğim 75,00 TL’den gelirken Ahşap Denge Oyunu 9,95 TL olarak ve Çiftlik Araçları Serbest Teker Römorklu 15,90 TL olarak sizlerle oluyor. Bim markette 3 Parça Makine Seti Akülü Vidalama-Avuç Taşlama- Darbeli Matkap329,00 TL fiyatı ile cezbederken Lehim Tabancası 59,90 TL ve Anne Kare Şal 14,90 TL oluyor.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM'DEKİ İKİ KAPININ SEBEBİ NE?

Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.

İÇERİDEKİ SICAKLIĞI SABİT Mİ TUTUYOR?

Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.Ama market, projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.

BİM ORTAKLIK YAPISI

Ortaklık Yapısı TL %

Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39

Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50

Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15

Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00

Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53

Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17

Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12

İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00

Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36

Toplam 303.600.000 % 100

BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.

BİM) BİRLEŞİK MARKETLER A.Ş YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali MERALI

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Mustafa BÜYÜKABACI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Talat İÇÖZ