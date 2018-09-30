BİM aktüel 5 Eylül ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 5 Eylül ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler indirim kataloğu yine raflarındaki yerini aldı. Peki BİM kataloğunda 5 Ekim indirimlerinde neler yer alıyor? Hem ofis hem ev gereçlerinizi alabileceğiniz 5 Ekim BİM indirimleri yine çok uygun fiyatta satışa sunuldu. Ürünlere 5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu üzerinden ulaşabilirsiniz. Direkt olarak incelemelerinizi yaparak, ihtiyaç duyduğunuz ürünlerin BİM marketlerden satışa çıkarılması ile temin edebilirsiniz. BİM aktüel ürünler 5 Ekim indirimlerinde yok yok! Yine rölyefli 12 olan 12 parçalık kahve fincan takımı muhteşem sohbetler eşliğinde Türk kahvenizi yudumlarken size eşlik etmek için BİM Aktüel kataloğunda yer alıyor. Kütahya tarafından üretilen bu söz konusu ürün 27.90 TL’ye satılıyor. Taksit imkanı maalesef bulunmuyor. 304 paslanmaz çelikten imal edilen Hisar imzasının yer aldığı çatal kaşık bıçak seti 24 parçalı olmasıyla öne çıkıyor. Ağırlık açısından kalitesini konuşturan Hisar, üretmiş olduğu bu söz konusu çatal kaşık ve bıçaklarla, yemek soflarına sadece yemeklerin lezzetini değil aynı zamanda kullanılan ürünlerin lezzetini de katıyor. İşte BİM aktüel indirimleri star.com.tr’de…

BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU 5 EKİM 2018

12 Parça Kahve Fincan Takımı

Yine rölyefli 12 olan 12 parçalık kahve fincan takımı muhteşem sohbetler eşliğinde Türk kahvenizi yudumlarken size eşlik etmek için BİM Aktüel kataloğunda yer alıyor. Kütahya tarafından üretilen bu söz konusu ürün 27.90 TL’ye satılıyor. Taksit imkanı maalesef bulunmuyor.

Hisar 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti

304 paslanmaz çelikten imal edilen Hisar imzasının yer aldığı çatal kaşık bıçak seti 24 parçalı olmasıyla öne çıkıyor. Ağırlık açısından kalitesini konuşturan Hisar, üretmiş olduğu bu söz konusu çatal kaşık ve bıçaklarla, yemek soflarına sadece yemeklerin lezzetini değil aynı zamanda kullanılan ürünlerin lezzetini de katıyor. Fiyat olarak 109.00 TL belirlenmiş. İsterseniz peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla da ürünü satın alabiliyorsunuz.

Dublin Gold Çaydanlık

Tutma bölümleri bakalttan yapılan çaydanlığın rengi gri – sarımtırak olarak öne çıkıyor. 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş olan bu ürün 1 litrelik üst demliği, 2 litrelik de alt su bölümüne sahip. Kapaklar ise tamamen metaldan üretilmiş. Yine Hisar imzası bulunan bu söz konusu çaydanlık 79.90 TL’ye satılıyor. Peşin fiyatına 6 taksitle alabilme imkanınız da var.

Hisar 6 Parça Tencere Seti

Ev gereçleri ve çeyizlik çoğunlukta demiştik. Diğer bir ürün ise 6 parçalık tencere seti olarak öne çıkıyor. 16- 20 ve 24 cm ölçüleri bulunan tencere setinin hammaddesi 304 paslanmaz çelik. 18/10 krom’unda yer aldığı tencere setinin tüm kapakları cam. Kulpları ise metaldan imal edilmiş. 129.00 TL fiyatı bulunuyor ve diğer ürünler gibi peşin fiyatına 6 taksitle alabiliyorsunuz.

Aynalı Tepsi

Son zamanların trend ürünü olan aynalı tepsi, özellikle yeni evlenen çiftler tarafından sıkça tercih ediliyor. 30×57 cm ölçülerindeki bu aynalı tepsi sarı ve platin renklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Dalgıç imzası taşıyan ürün 49.90 TL’ye satılıyor.

Baymak Şofben

Ev gereçleri arasında yer alan Baymak tarafından üretilen banyo tipi şofben 3000 / 4000 ve 7000 W ısıtma güçlerinde çalışabiliyor. 3 farkl ısı ayarıyla geliyor. 2.4 LT / DK su debisi bulunan şofbenin el duşu bulunuyor. Ürünü BİM’den aldığınızda fiyata montaj dahil edilmiyor. Baymak yetkili servisi montaj için sizden ayrı bir ücret alacaktır. Montaj dahil diyerekten ürüne güvenmeyin. Kesinlikle montaj için ayrı ücret alınıyor. 119.00 TL fiyatı bulunuyor ve peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla geliyor.

Olta Seti

300 cm uzunluğunda kamış, misinalı makine, küpe ve fırdöndü, 35 gr kurşun, çapari ve fosforlu ışıktan meydana gelen olta seti, uygun fiyatıyla birlikte balık tutmayı sevenlerin dikkatini çekiyor. 39.90 TL fiyatla gelen söz konusu olta seti ALBA Star imzası taşıyor.

Balıkçı Çantası

Katlanabilen raflı balıkçı çantasının boyutu 16 inç. Gerekli olan malzemeleri koyabileceğiniz bu balıkçı çantasını uygun fiyata 27.90 TL’ye BİM’den satın alabilirsiniz.

Gold Master Filtre Kahve Makinesi

3 dakikada hızlı ve taze kahve yapabilen söz konusu filtre kahve makinesi kolay kullanıma sahip. Tek tuşla istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yine temizliği de çok basit diyebiliriz. Yıkanabilir filtreye sahip olan makinede 2 adet fincan da hediye olarak geliyor. 89.90 TL’lik filtre kahve makinesini peşin fiyatına 6 taksitle alabiliyorsunuz. Ürün 2 yıl boyunca garanti kapsamında.

Fakir Elektrikli Kahve Cezvesi

Fakir tarafından üretilen tasarımı çok güzel olan Elektrikli kahve cezvesi uygun fiyatla birlikte BİM Aktüel kataloğunda bulunuyor. 300 mL su kapasitesi bulunan üründe 4 fincanlık kahve yapabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde aşırı ısınma ya da susuz kalma durumu meydana gelirse otomatik cihaz kendini kapatıyor. Kablo aparat bölümünün ayrı olduğu üründe kablosuz kullanım imkanı da bulunuyor. 59.90 TL’lik bu ürün 2 yıl boyunca garanti kapsamında satılıyor.

İnci 12 Kişilik Porselen Yemek Seti – 225.00 TL

İnci 12 Parça Kahve Fincan Takımı – 27.90 TL

Hisar 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti – 109.00 TL

Hisar Dublin Gold Çaydanlık – 79.90 TL

Hisar 6 Parça Tencere Seti – 129.00 TL

Aynalı Tepsi – 49.90 TL

Yıldızlı Çam Şerbet Seti – 49.90 TL

Lokumluk – 24.90 TL

Çift KiŞilik Yatak Örtüsü – 99.90 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı – 79.90 TL

2’li Banyo Seti – 34.90 TL

BAYMAK Şofben Banyo Tipi – 119.00 TL

Olta Seti – 39.90 TL

Balıkçı Çantası – 27.90 TL

Peluşlu Çizme – 29.90 TL

Balıkçı Yağmurluğu – 14.90 TL

Işıklı Çizme – 27.90 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Bebek – 49.90 TL

Eğitici Oyunlar – 8.95 TL

LAV 3’lü Desenli Uzun Meşrubat Bardağı – 7.25 TL

Standlı Kupa Seti – 34.90 TL

LAV 3’lü Desenli Kısa Meşrubat Bardağı – 5.95 TL

Çift Kişilik Battaniye – 19.90 TL

Tek Kişilik Battaniye – 17.90 TL

Dikiş Seti 2’li – 2.95 TL

Welsoft Patik Terlik – 8.95 TL

Goldmaster Filtre Kahve Makinesi – 89.90 TL

Fakir Elektrikli Kahve Cezvesi – 59.90 TL

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.