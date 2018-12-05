BİM aktüel 7-11 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel markette bu hafta neler var

BİM aktüel 7-11 Aralık ürünler indirim kataloğu araştırılıyor. 2018 BİM aktüel markette bu hafta neler var? Her Cuma farklı ürünlerini indirime sokan BİM markette bu hafta neler olacak? 7 Aralık BİM aktüel ürünler ve 11 Aralık BİM aktüel ürünleri araştırılıyor. En güzel ürünlerini satışa sokan BİM markette bu hafta yok yok. BİM kataloğundaki ürünler raflardaki yerini aldı. BİM Aktüel bu hafta yine birbirinden özel ürün ve fırsatlarla sizlere ulaşıyor. 7 Aralık BİM aktüel kataloğu ile yepyeni fırsat ürünleri raflara geliyor. Bim markette indirime girecek olan ürünleri detaylı bir şekilde inceledik ve sizler için sürpriz fiyatları listeledik. İşte BİM Aktüel haftanın indirimli ürünleri; Kumtel çift taraflı elektrikli ısıtıcı 75 TL kredi kartına Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile Petek üstü ısı yönlendirici 24,90 TL ,Dijitsu mini ısıtıcı 39,90 TL olarak yer aldı. BİM 7 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu ile cuma günü itibaren markete gelecek ürünleri yukarıda sizler için listeledik. BİM aktüel kataloğu içerisinde bulunan indirim fırsatlarını düzenli olarak öğrenmek istiyorsanız sitemizden güncel kataloğu sizlerle paylaşıyoruz. 7 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLERİ merak edilen kampanya detaylarına baktığımızda Kalite ve İçeriğe her zaman önem veren Bim Market reyonlarına yine birbirinden kaliteli ürünleri taşıyacağını görüyoruz. İşte ilk sırada dikkatleri çeken ürünlerin başında; Yerli Üretim Teknolojisi ile Android 7.0 Nougat,13 mp ön,5 mp arka kamerası ve 5.5 HD Ekranı 32gb dahili hafızası 3 gb ram desteği ile 2 yıl Vestel Servis güvencesine sahip olan VESTEL VENÜS V+ Cep Telefonu Kampanya fiyatı sadece 949 TL.etaylar en son haberler son dakika haberleri gelişmeleri star.com.tr'de

BİM 7 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA

BİM 7 Aralık aktüel ürünler listesine uygun fiyata eklediği Vestel Venüs V4 ve Kumtel elektrikli ısıtıcılar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikler soğuk kış günlerinde insanların cebini rahatlatacak bir kampanyaya imza atmaya hazırlanan BİM, bu hafta herkesin içini ve cebini ısıtacak ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkacak.

Vestel Venus V4 Cep Telefonu 949 TL. Kumtel Çift Taraflı Elektrikli Isıtıcı 75 TL. Dijitsu Mini Isıtıcı 39,90 TL. Petek Üstü Isı Yönlendirici 24,90 TL. Philips Filtre Kahve Makinesi 189 TL. Katı Meyve Sıkacağı 139 TL. Fakir Galaxy Buharlı Ütü 99 TL.







chef’s Çelik Ürünleri tek fiyat olarak sadece 24,90 TL. chef’s Wok Tava 37,90 TL. Temizlik Seti 29,90 TL. Kar Tanesi Cam Çerezlik Seti 9,95 TL. Kabin Tipi El Çantası 17,90 TL. Örgü Desenli Çanta 12,90 TL. Banyo Ayak Paspası 10,90 TL. Kadın Terlik 14,90 TL. Erkek Terlik 15,90 TL. Çocuk Kışlık Panduf 14,90 TL. Seyahat Yastığı 16,90 TL. Büyük Tekerlekli Araba 16,50 TL. Lisanslı Flanel Battaniye 27,90 TL. Kız Erkek Çocuk Pijaması 19,90 TL. Yün Korse 14,90 TL. Ev İçi Örme Patik 3,95 TL. Kadın Etol Şal 7,95 TL. Atkı Bere Eldiven Set 17,90 TL. Penti Çocuk Külotlu Çorap 5,95 TL. Penti Pantolon Çorap 3,25 TL.

BİM 949 TL’YE TELEFON SATACAK!

BİM 7 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Vestel Venüs V4 akıllı telefonu ile yeni telefon sahibi olmak isteyen veya ikinci bir telefon satın almak isteyenleri sevindirecek. 1000 TL’nin altında fiyat etiketi ile 7 Aralık da BİM mağazalarındaki yerini alacak akıllı telefon, donanım özellikleri ile de kullanıcılarını mutlu edecek.

VESTEL VENÜS V4’İN ÖZELLİKLERİ!

- 5.5 inç Full HD ekran

- MediaTek MT6737 ( Quad-core 1.25 GHz 4 çekirdek)

- Andoid 7.0

- 13MP arka kamera

- 5MP ön kamera

- 3GB RAM

- 32 GB dahili hafıza

- 5000 mAh batarya

BİM’E 75 TL’YE KUMTEL ISITICI GELİYOR!

BİM 7 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Kumtel Elektrikli ısıtıcı, Dijitsu mini ısıtıcı ve petek üstü ısı yönlendirici aparat ile kış günlerinde daha ekonomik ısınmanıza yardımcı olacak. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan ısıtıcılar, BİM müşterilerinin içini ısıtırken bir yandan da müşterilerinin cebini ferahlatacak.

14 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU







BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bim’in marketler zincirinin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39