BİM aktüel 9 Kasım 16 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi yayında! Hem uygun hem kaliteli ürünlerin tek adresi BİM aktüel market zincirlerinden geçiyor. BİM aktüel 9 Kasım 2018 ürünlerinde neler var? 9 Kasım BİM aktüel ürünleri hem uygun hem kaliteli. Peki 16 Kasım BİM aktüel ürünlerinde neler olacak? BİM aktüel ürünler her hafta Cuma indirime giriyor. BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğunu merak eden müşteriler için sevindirici haberi veriyoruz. Bim aktüel ürün broşürü yayında! BİM Marketin bu sayfasında daha çok mutfak ürünleri yer alırken vinizde İhtiyacınız olan başka ürünlerde de kampanya var. Gelin birlikte BİM kataloğunu inceleyelim. 9 Kasım Cuma Bim aktüel ürünlerde 7 parça tencere seti 6 taksit imkanıyla sadece 199 TL, portakal nar sıkımına uygun narenciye presi yok fiyatına satılmakta narenciye presinin fiyatı ise 89.90 TL, orta boy çaydanlık 75 TL, 3’lü diamond bardak 12.50 TL, 2’li olive yağlık sirkelik 7.95 TL, tek fiyat bambu ürünleri 14.95 TL, plastik elma çerezlik 0.75 TL, 4’lü plastik mini saklama kabı 2.95 TL, kelebek kurutmalık 54.90 TL, ifsher price eğitici sevimli elma 39.90 TL, ışıldak led 39.90 TL, 12’li iz bırakmaz mandal 3.50 TL, çamaşır sepeti 9.95 TL, ayakkabı rampası 2.50 TL, ütü masası 75 TL, kirli sepeti 21.90 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor.

BİM 9-16 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

BİM KATALOĞUNDA NELER VAR?

Tencere Seti 7 Parça 199.00 TL

• 20+24 cm derin tencere

• 26 cm sığ tencere

• 26 cm tava

• Çizilme ve aşınmaya karşı direnci arttırılmış yanmaz yapışmaz iç kaplama

BİM Yaklaşan kış mevsimi ile kırsalda ve müstakil evlerde yaşayan vatandaşların daha rahat banyo edebilmesi için şofben satışlarına da başladı. Oldukça güvenli ve uygun fiyata satılacak şofbenler 9 Kasım 'da satışa sunulacak. 2. Kataloğu incelediğimizde birbirinden muhteşem tencere, tava, bardak setleri ve mutfak malzemeleri yer alıyor. Sizlerde kampanyalar ve indirimli fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız 9 Kasım 2018 tarihinde BİM şubelerine uğramadan geçmeyin.

Portakal Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi 89,90 TL

• ~80 kg baskı gücüne dayanabilmektedir

• Paslanmaz süzgeç

• Döküm taban

Orta Boy Çaydanlık 75. 00 TL

Kelebek Kurutmalık 54,90 TL

• ~21,5 m asma kapasitesine sahip

Tv Ünitesi Raflı 149,00 TL

• Raflar dahildir

• CE sertifikalı suntalam

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM'DEKİ İKİ KAPININ SEBEBİ NE?

Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.

İÇERİDEKİ SICAKLIĞI SABİT Mİ TUTUYOR?

Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.Ama market, projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.

BİM ORTAKLIK YAPISI

Ortaklık Yapısı TL %

Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39

Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50

Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15

Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00

Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53

Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17

Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12

İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00

Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36

Toplam 303.600.000 % 100

BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.

BİM) BİRLEŞİK MARKETLER A.Ş YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali MERALI

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Mustafa BÜYÜKABACI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Talat İÇÖZ