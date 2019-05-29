BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma hangi ürünler daha ucuz? BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımda!

BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu Cuma satışa çıkacak olan 31 Mayıs BİM aktüel ürünler listesindeki elektrikli ürünler uygun fiyata sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma hangi ürünlerin daha ucuz olduğunu vatandaşlar merak ediyor. Evleri için uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için BİM marketler zinciri bu Cuma günü sürprizlerle dolu. 31 Mayıs BİM aktüel ürünler zincirinde elektrikli ürünlerdeki büyük avantajlar sizleri bekliyor. Peki, BİM 31 Mayıs BİM aktüel ürünler zincirinde bu hafta neler var? Elektrikli ürünlerde Dijitsu su sebili sıcak-soğuk 399,00 TL, Kumtel set üstü ocak 249 TL, KUMTEL mini fırın 129,00 TL’den satılırken, Masline aspirasör 109,00 TL’den satılıyor. Bunların yanında arnica dik durabilen süpürge 119,00 TL, Remington saç düzleştirici 89,00 TL’den satılacak. Tüm BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesini sizleri için listeledik. İşte ayrıntılar…

31 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.