BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma hangi ürünler daha ucuz? BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımda!
BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımda! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma hangi ürünlerin daha ucuz olduğunu vatandaşlar merak ediyor. Evleri için uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için BİM marketler zinciri bu Cuma günü sürprizlerle dolu. 31 Mayıs BİM aktüel ürünler zincirinde elektrikli ürünlerdeki büyük avantajlar sizleri bekliyor. Peki, BİM 31 Mayıs BİM aktüel ürünler zincirinde bu hafta neler var? Elektrikli ürünlerde Dijitsu su sebili sıcak-soğuk 399,00 TL, Kumtel set üstü ocak 249 TL, KUMTEL mini fırın 129,00 TL’den satılırken, Masline aspirasör 109,00 TL’den satılıyor. Tüm BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesini sizleri için listeledik. İşte ayrıntılar…
BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu Cuma satışa çıkacak olan 31 Mayıs BİM aktüel ürünler listesindeki elektrikli ürünler uygun fiyata sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma hangi ürünlerin daha ucuz olduğunu vatandaşlar merak ediyor. Evleri için uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için BİM marketler zinciri bu Cuma günü sürprizlerle dolu. 31 Mayıs BİM aktüel ürünler zincirinde elektrikli ürünlerdeki büyük avantajlar sizleri bekliyor. Peki, BİM 31 Mayıs BİM aktüel ürünler zincirinde bu hafta neler var? Elektrikli ürünlerde Dijitsu su sebili sıcak-soğuk 399,00 TL, Kumtel set üstü ocak 249 TL, KUMTEL mini fırın 129,00 TL’den satılırken, Masline aspirasör 109,00 TL’den satılıyor. Bunların yanında arnica dik durabilen süpürge 119,00 TL, Remington saç düzleştirici 89,00 TL’den satılacak. Tüm BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesini sizleri için listeledik. İşte ayrıntılar…
31 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
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