BİM'de bu hafta neler var? 20 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu

18 Ocak 2021 Pazartesi 17:06 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:06

BİM'in bu haftaki aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'in Çarşamba günü satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. BİM Çarşamba kataloğunda bu hafta elektroniklerde ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. BİM'de bu hafta; Duvar Tipi Cam Davlumbaz, Derin Dondurucu, buzdolabı, narenciye sıkacağı, elektrikli ısıtıcı, Çocuklar için eğitici oyuncaklar dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte haftanın aktüel kataloğu.

BİM 20 OCAK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta Dijitsu 32″ Uydu Alıcılı Ready TV 1199 TL, Kolay ayrılabilir ve temizlenebilir parçalardan oluşan Kiwi Narenciye Sıkacağı 79,90 TL, Dijitsu Derin Dondurucu 1399 TL, Dijitsu DBD200 Buzdolabı 1599 TL, Telefon, anahtarlık, para, maske gibi günlük aksesuarların sterilizasyonu için uygun olarak tasarlanmış Sterilizasyon Kutusu 139 TL'den ve mutfak ihtiyaçları kapsamındaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak ihtiyaçları ve tekstil ürünleri doğrultusundaki indirimler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta; Krep tavası, Dijital baskılı halı, lambader, kitaplıklı çalışma masası, Borcam kare tepsi, Narenciye sıkacağı ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Ready Televizyon, Dijitsu Buzdolabı, Dijitsu Derin Dondurucu, Keysmart Duvar Tipi Cam Davlumbaz, Narenciye Sıkacağı, Katlanır Yer Sofrası, Büyük Sukulent Çeşitleri, Heifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi, Kumtel Dikey Isıtıcı, Kadın Pijama Takımı, Kız-Erkek Çocuk Pijama Takımı, Erkek Polo Yaka Sweatshirt, Kadife Yatak Örtüsü Seti, Jakarlı Kadife Bornoz, Kitaplıklı Çalışma Masası, ABS Orta Boy Valiz, Dijital Baskılı Halı 120x180 cm, Çok Amaçlı Dolap, Arnica Blender Seti gibi fırsat ürünleri yer alıyor.