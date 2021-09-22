BİM'de bu hafta neler var? 24 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

22 Eylül 2021 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:03

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Fakir Sport Blender ve Sürahi, Omen Oyuncu Kulaklık, Polosmart PS4 Joystick ve Benante 7 Parça Kare Kahvaltı Seti gibi aktüel ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte 24 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu.

BİM 24 EYLÜL 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İşte Eylül'ün 24'ü ile 30'u arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'in bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, Cuma günü satışa sunulacak. Eylül ayının son Cuma günü için yayınlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik, züccaciye, mobilya, bilgisayar aksesuarları ve tekstil kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM 24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda ilk sayfada müşterileri Bilgisayar Oyun aksesuarları karşılıyor. Omen 800 Oyuncu Kulaklığı 379 TL, Omen Oyuncu Sırt Çantası 279 TL, Omen 100 Mouse Pad 79,90 TL, sessiz çalışan Oyuncu Notebook Soğutucu 99,90 TL, Polosmart RGB Büyük Boy Oyuncu Mouse Pad 79,90 TL. Kablosuz RGB Oyuncu Mouse 149 TL ve Proware Profesyonel Oyuncu Masası 449 TL fiyatla yer alıyor.

Oyun aksesuarları bu kadarla da kalmıyor. RGB aydınlatmalı, 7.1 sanal ses sistemli Polosmart Oyuncu Kulaklık 149 TL, Mobil Oyun Kolu 24,90 TL, Fanlı Mobil Oyun Kolu 49,90 TL, Polosmart PS4 Joystick 159 TL fiyatıyla oyunseverlerin alımına sunulacak.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki elektronik ürünlerde; USB girişli Akım Korumalı Uzatma Kablosu 59,90 TL, Onyo 3 Ayaklı Tripod 12,90 TL, Ekran Temizleyici Set 14,90 TL,

Akıllı telefonlarla uçurulabilen, 360 derece otomatik takla atma özellikli, havada sabit kalabilen, otomatik kalkış ve iniş özelliği ile dikkat çeken Airmaster Tek Fiyat Drone çeşitleri 229 TL gibi uygun fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta 2 adet USB ve 3 adet HDMI girişli, dahili uydu alıcılı, sunmuş olduğu 4K görüntü kalitesi ile ön plana çıkan Dijitsu UltraHD Smart Televizyon 4999 TL fiyatla satılacak.

24 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunun devamında çok sayıda elektrikli ev aleti olduğunu görüyoruz.

BİM'de bu Cuma; Keysmart Buzdolabı 2299 TL, 8kg yıkama kapasiteli Keysmart Çamaşır Makinesi 1999 TL, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 169 TL, Tek seferde 4 fincan pişirme kapasiteli Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Türk Kahvesi Makinesi 269 TL ve Fakir Şarjlı El Süpürgesi 279 TL'den satışa sunulacak.

BİM kataloğundaki aktüel ürünler arasında çok sayıda züccaciye ve banyo ürünü de bulunuyor. Contigo Termos 219 TL, Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 42,90 TL, Chef's 22cm Telli Kızartma Tenceresi 49,90 TL, Dilimleyici Set 99 TL, Glass in Love altın renk kaşıklı Kapaklı Cam Şık Kupa 29,90 TL, Fakir Sport Blender ve Sürahi 229 TL,

Paşabahçe 3'lü Semaver Çay Bardağı 13,90 TL. Paşabahçe Kapaklı Sürahi 14,90 TL. Paşabahçe 3'lü Meşrubat Bardağı 12,90 TL, Paşabahçe 3'lü Su Bardağı 12,90 TL, Benante Porselen Hazneli Mutfak Aletleri 49,90 TL, Kek Kalıbı çeşitleri 22,90 TL. Kapaklı Mega Kase 22,90 TL, Naturalove Bambu Döner Tabla 59,90 TL, Benante Bambu Havan 32,90 TL.

24 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda; Kuş Temalı 6 Kişilik Çay Seti 39,90 TL, 3'lü Meşrubat Bardağı 19,90 TL, Kuş temalı Benante 7 Parça Kare Kahvaltı Seti 75 TL, İki Katlı Krabiyelik 39,90 TL, Yuvarlak Sunum Tablası 19,90 TL. 3'lü Dik Kenarlı Tabak 24,90 TL. Dikdörtgen Tabak 9,90 TL. Farklı desenlerde 6'lı Çay Tabağı 24,90 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 TL, 10 litre kapasiteli Termo Çanta 29,90 TL.

BİM'in tekstil grubunda yer alan ürünler ise; Soft Kraş Şal 19,90 TL, Farklı renklerde Kadın El Cüzdanı 14,90 TL, Renkli Şemsiye çeşitleri 39,90 TL, Pamuklu Çift Kişilik Nevresim Seti 99,90 TL, Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 29,90 TL, Kadın Pijama Takımı 49,90 TL, Lüks Masa Örtüsü 29,90 TL, 2'li Banyo Paspası 29,90 TL, Nakışlı Yüz Havlusu 17,90 TL, Nakışlı Mutfak Havlusu 3,95 TL fiyatlarıyla müşterinin beğenisine sunulacak.

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda miniklere özel çok sayıda oyuncak bulunuyor.

BİM 24 Eylül 2021 kataloğunda Oyuncak Puset 19,90 TL. Polesie Taşıyıcı Nakil Aracı 49,90 TL. Karma Koli Kamyonlar 14,90 TL. Lisanslı Kum Boyama Seti 19,90 TL. Hikaye Kitapları 2,50 TL. Kral Şakir Tuval Saat boyama 29,90 TL. Mavi Gezegen Serisi Kitaplar 4,95 TL. Barbie Bebek 29,90 TL. Kutulu Satranç ve Dama Takımı 14,90 TL.