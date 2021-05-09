BİM'de bu hafta neler var? BİM 11 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu

09 Mayıs 2021 Pazar 16:24 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 16:24

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Salı birçok gıda ürününde sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Bakanlık tarafından alınan karar doğrultusunda yalnızca gıda ve zorunlu ihtiyaçlar satılacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? BİM'de bu hafta Rinso Renkli Sıvı Çamaşır Deterjanı, Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tableti, Ekici Tost Peyniri ve İçim Labne gibi ürünlerde avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 11 MAYIS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda gıda kapsamında ürünler yer alıyor. BİM'de bu salı Kahvaltılık grubunda, hazır gıdalarda ve Dondurma grubunda çok çeşitli fırsat ürünleri görüyoruz.

BİM'de Salı gününden itibaren satışa sunulacak olan ürünlere baktığımızda ilk sayfada bir çok markanın özenle seçilmiş olan Temel ihtiyaç grubundaki Temizlik Ürünlerini Bim Kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

Salı gününden itibaren BİM marketlerde satışa sunulacak olan aktüel ürünlerin yer aldığı katalogtaki ürünler ve fiyatları şöyle:

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 89,90 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml 42,90 TL

Blume Mega Kağıt Havlu 1 Kg 13,90 TL

Blume Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 27,90 TL

Ecco Soft Peçete 200'lü 3,50 TL

Rinso Renkli Sıvı Çamaşır Deterjanı 5 Litre 34,90 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 29,90 TL

Hyper Active Derz Temizleyici 1 Litre 9,90 TL

Güldal Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 2,95 TL

Soda Plus Çamaşır Sodası 500 gr 6,50 TL

Fakir Halı Şampuanı 1000 ml 9,90 TL

Tarpak Beyaz Sirke 2 Litre 6,90 TL

Domestos WC Blok 2'li 11,90 TL

Vileda Silgi Sünger 2'li 6,90 TL

Mr. Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 22,90 TL

Gold Care Spor Ayakkabı Şampuanı 8,90 TL

Vileda Tırtıklı Temizlik Bezi 5'li 9,90 TL

Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi 9,90 TL

Quickdish Inox Sünger 2'li 5,90 TL

Uni Baby Islak Havlu 3x52'li 12,90 TL

Dalin Bebek Şampuanı 500 ml 13,90 TL

Dalin Bebek Kolonyası 150 ml 12,90 TL

Le Petit Marseillais Sıvı Sabun 300 ml 6,90 TL

Dermokil Diş Macunu 75 ml 9,90 TL

Pro Clinic Diş Fırçası 7,90 TL

Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 34,90 TL

Ekici Tost Peyniri 700 gr 27,90 TL

Yelken İzmir Tulum Peyniri 300 gr 16,90 TL

Aknaz Gurme Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri 2x250 gr 25,90 TL

İçim Labne 3x180 gr 18,90 TL

Sek Quark Meyveli Yoğurt 140 gr 4,75 TL

Efsane Buğday Unu 10 Kg 29,90 TL

Güzel Ada Gıda Glutensiz Unlar 300 gr 9,90 TL

Danet Fermente Kangal Sucuk 200 gr 14,90 TL

Lezita İskender Soslu Piliç Döner 500 gr 13,90 TL

Lezita Piliç Çıtır Kıtır Fileto 270 gr 9,90 TL

Maret Hindi Füme 110 gr 5,50 TL

Polonez Dana Jambon 150 gr 9,90 TL

Danet Dana Füme Kavurma 100 gr 12,90 TL

Derya Zeytinyağlı Ton Balığı 2x150 gr 19,90 TL

Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gr 8,90 TL

Aslı Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava 400 gr 16,90 TL

Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost 2x125 gr 8,90 TL

Red Velvet Dondurulmuş Sufle 2x100 gr 9,90 TL

Akdo Dondurma Fıstık&Sade 680 ml 19,90 TL

Akdo Dondurma Sade&Kakao 680 ml 13,90 TL

Knorr Noodle 1,95 TL

IndomieNoodle 10'lu 15,90 TL