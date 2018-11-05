Bin 500 Arap konut için geliyor
Gayrimenkule yatırım yoluyla, Türkiye vatandaşlığı verilmesinde 1 milyon dolarlık yatırım koşulunun, 250 bin dolara indirilmesi, Türkiye’ye olan Arap ilgisini daha arttırdı.
Arap yatırımcılar, ev sahibi olmak için soluğu Türkiye’de alıyor. Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TURAP) ve TurabExpo, bu yıl ikincisini düzenleyeceği ‘Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Finansman Fuarı’nda, bin 500 Arap yatırımcıyı Türkiye’deki konut üreticileriyle buluşturacak.
FUAR 19 KASIM’DA
Sadece kayıtlı katılımcıların katılabileceği 19-22 kasım tarihleri arasındaki fuarda, Türkiye’deki konut üreticileri, Arap yatırımcılarla yüz yüze yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacak. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu yıl Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği, 19 Arap ülkesinde kurduğu organizasyon aracılığı ile fuara katılan firmaların konutlarının Arap ülkelerinde satışına da aracılık edecek. Basın Ekspres Yolu üzerindeki Pullman İstanbul Airport&Convention Center’da gerçekleşecek fuarla ilgili bilgi veren TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı’nın, Türkiye’deki konut projelerinin pazarlanmasında ve satışında büyük rol oynayacağını kaydetti.
Yatırımcı marka ve güven arıyor
Bugüne kadar yürütülen yanlış çalışmalar nedeniyle Arap yatırımcısının Türkiye konut ve gayrimenkul pazarına ilişkin güven sorunu olduğuna işaret eden Attar, “Yabancıya satışın artırılması için en önemli faktör, markalaşma, uluslararası bir marka olabilmek ve marka bilinirliğini artırmak. Ayrıca geçmişte güven sarsıcı birtakım olaylar oldu. Bu konuda oluşturduğumuz TA Grubu aracılığı ile Türk firmalarıyla bu güveni yeniden inşa edebiliriz” diye konuştu.
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