‘Bin mühendisimiz var dur desek de durmaz’

Geçtiğimiz günlerde Kaan Terzioğlu’ndan bayrağı devralan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, fizy, Yaani, BiP gibi yerli uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek “Yeni ürünler tabii ki gelecek, inanılmaz güçlü bir teknoloji ekibimiz var. Bin mühendisiniz var, durun desek de durmazlar. 3-6 ayda bir yeni servislerimizi duyacaksınız” dedi.

VERİ BİZDE KALACAK

Turkcell’in önümüzdeki dönem izleyeceği yol haritasını paylaşan yeni Genel Müdür “Dijital servislere uzun zamandır yatırım yapıyoruz. Hangi ülkeye gidersek gidelim, onlar da yerli milli olsun, dataları kendi ülkelerinde kalsın istiyorlar. Platformlarımızı da bu talebe cevap verebilecek hale getirmemiz lazım. Özellikle bu konuya çok kafa yoruyoruz” dedi.

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Turkcell’in, kurulduğu günden bu yana en önemli odağının müşterileri olduğunu vurgulayan Murat Erkan, “Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızı güçlendirerek, yeni akıllı teknolojilerimizle müşterilerimizin hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz. Satış kanalımızı Bireysel, Kurumsal ve Uluslararası olmak üzere 3 ana odak üzerinde yeniden şekillendirdik. Temel değişim amacımız müşterimizle daha güçlü bir duygusal ilişki içinde olduğumuz bir organizasyona ulaşmak. Bunun yanı sıra yerli ve milli uygulamalarımızla, şu an 39 ülkeye ulaştığımız dijital ihracat vizyonumuz aynen devam edecek” diye konuştu. İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinde altyapıya katkıları hakkında da bilgi veren Erkan, “Yeni havalimanı şehir büyüklüğünde bir altyapı kurmamızı gerektirdi. İnşallah kusursuz bir altyapı ve iletişimi yaşatacağız müşterilere. Üç operatör tek bir şebeke kurduk. Zaman zaman bunu yapıyoruz. Üç oyuncu beraber, kurduğumuz şebekeyi kullanıyor olacaklar. Ciddi yatırım yaptığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.