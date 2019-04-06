‘Bin mühendisimiz var dur desek de durmaz’
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, fizy, Yaani, BiP gibi yerli uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Erkan “Bin mühendisiniz var, durun desek de durmazlar. 3-6 ayda bir yeni servislerimizi duyacaksınız” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Geçtiğimiz günlerde Kaan Terzioğlu’ndan bayrağı devralan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, fizy, Yaani, BiP gibi yerli uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek “Yeni ürünler tabii ki gelecek, inanılmaz güçlü bir teknoloji ekibimiz var. Bin mühendisiniz var, durun desek de durmazlar. 3-6 ayda bir yeni servislerimizi duyacaksınız” dedi.
VERİ BİZDE KALACAK
Turkcell’in önümüzdeki dönem izleyeceği yol haritasını paylaşan yeni Genel Müdür “Dijital servislere uzun zamandır yatırım yapıyoruz. Hangi ülkeye gidersek gidelim, onlar da yerli milli olsun, dataları kendi ülkelerinde kalsın istiyorlar. Platformlarımızı da bu talebe cevap verebilecek hale getirmemiz lazım. Özellikle bu konuya çok kafa yoruyoruz” dedi.
Bu yıl 25. yaşını kutlayan Turkcell’in, kurulduğu günden bu yana en önemli odağının müşterileri olduğunu vurgulayan Murat Erkan, “Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızı güçlendirerek, yeni akıllı teknolojilerimizle müşterilerimizin hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz. Satış kanalımızı Bireysel, Kurumsal ve Uluslararası olmak üzere 3 ana odak üzerinde yeniden şekillendirdik. Temel değişim amacımız müşterimizle daha güçlü bir duygusal ilişki içinde olduğumuz bir organizasyona ulaşmak. Bunun yanı sıra yerli ve milli uygulamalarımızla, şu an 39 ülkeye ulaştığımız dijital ihracat vizyonumuz aynen devam edecek” diye konuştu. İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinde altyapıya katkıları hakkında da bilgi veren Erkan, “Yeni havalimanı şehir büyüklüğünde bir altyapı kurmamızı gerektirdi. İnşallah kusursuz bir altyapı ve iletişimi yaşatacağız müşterilere. Üç operatör tek bir şebeke kurduk. Zaman zaman bunu yapıyoruz. Üç oyuncu beraber, kurduğumuz şebekeyi kullanıyor olacaklar. Ciddi yatırım yaptığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.
Teknoloji Zirvesi 10 Nisan’da
Turkcell’in düzenlediği ve Türkiye’nin en geniş katılımlı teknoloji etkinliği Teknoloji Zirvesi, 10 Nisan günü Haliç Kongre Merkezi’nde 10’uncu kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. ‘Sen Yap Diye’ mottosuyla düzenlenecek zirvede, 20’nin üzerinde oturumda 70’e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetliyi bir araya gelecek. Bu yılın ana konuşmacısı ise yapay zeka, robot bilim, otomasyon ve dijital teknoloji konularındaki öne çıkan fikirleriyle dünyadaki öncü isimlerinden Rodney Brooks olacak.
Altyapı ortak olsun Türkiye kazansın
Murat Erkan, müşteri odaklı hizmet anlayışlarını daha da geliştirerek sürdüreceklerini belirtirken, Türkiye için en önemli konulardan biri olarak ortak altyapı sorununun altını çizdi. Erkan “Turkcell olarak yıllardır ortak altyapı konusunun önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var. Şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Maalesef bu alanda atalet içerisindeyiz. Sektördeki tüm oyuncuların sahip oldukları fiber altyapıları paylaşarak bundan sonra yapacakları altyapı yatırımını ortak yapması gerekli. Bu altyapıları bizlerin ayrı ayrı yatırım yaparak tamamlamasının maliyeti 13-15 milyar dolar olur. Bu da ülke kaynaklarının israfı demek. Halbuki hem mevcut altyapıyı paylaşıp hem de bundan sonraki yatırımları beraber yaparsak bunun maliyeti 2-2.5 milyar dolar olur” dedi. Erkan “Maalesef geldiğimiz noktada fiber yatırımlar tamamen durdu. 2 yıldır fibere yatırım yapılmıyor. Bu konuda aksiyon alınmalı” dedi.
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