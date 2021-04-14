Bingöl'deki baraj ve HES'lerden ekonomiye büyük katkı

AA 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:23

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, AA muhabirine, Bingöl'de 2003'ten 2020'ye kadar 138 tesis inşa edildiğini, bu tesislerin maliyetinin 6 milyar 133 milyon lira olduğunu, ilde ayrıca 9,5 milyar lira da özel HES yatırımlarının yapıldığını söyledi.

Dündar bu sayede toplamda 15 milyar 633 milyon liralık yatırımın gerçekleştirildiğini aktararak, bölgede çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bingöl'de 7 baraj inşa ettiklerini, 2 göletin inşasını tamamladıklarını, 6 da HES projesi yaptıklarını dile getiren Dündar, şunları kaydetti:

"Bu arada yapmış olduğumuz 114 taşkın tesisimiz var. Bu tesislerle 141 yerleşim birimi ve 100 bin dekar araziyi taşkın risklerine karşı koruduk. Yine aynı dönemde içme suyu tesisi ve 8 de sulama tesisini inşa etmek suretiyle 67 bin 190 dekar alanı sulamaya açtık. Sulamaya açılan alandan dolayı yıllık net 40 milyon lira tarımsal gelir temin ettik. Yine 14 bin hektarlık alanda toplulaştırma çalışmaları gerçekleştirdik. Kiğı, Özlüce, Aşağı ve Yukarı Kaleköy barajları ve HES'lerde yıllık 3 milyar 563 milyon kilovatsaat enerji üretilmekte olup, ülke ekonomisine 1 milyar 745 milyon liralık gelir sağlandı. Bu barajlarımızın yanında sulama amaçlı olan Gülbahar, 15 Temmuz Şehitleri ve Servi barajları da ekonomimize katkı sağlıyor."

- "PROJELERİN GERÇEKLEŞMELERİNİ TEMİN EDECEĞİZ"

Dündar, bu yatırımların bölgeye çok önemli katkılar sağladığına işaret ederek, DSİ'nin 15 yeni projeyi yatırım programına aldığını aktardı.

"Hükümetimizin vereceği karar doğrultusunda, Bingöl'ün kalkınmasına ve üretimine önemli katkı sunacak projelerin peyderpey yatırım bütçesini alarak gerçekleşmelerini temin edeceğiz." ifadesini kullanan Dündar, yatırımların kente kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.