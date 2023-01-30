Binlerce sıfır araç Türkiye'ye doğru yola çıktı

Koronovirüs salgını nedeniyle tüm dünyada kapanan fabrikalar ve sonrasında baş gösteren çip krizi nedeniyle otomobil üretiminde sorunlar yaşandı.

Arz tarafındaki bu düşüşe talepteki artış ve fırsatçılar da eklenince araba fiyatları tavan yaptı.

Pandemiyle başlayan ve savaşlar nedeniyle devam eden tedarik zinciri sorunlarıyla küresel çapta bulunurluk sorunu halen devam ediyor. Otomotiv sektöründe stokçuluk tartışmaları sürerken sıfır araç almak isteyenler bayilerde araç bulamıyor.

4 BİNE YAKIN ARAÇ ÇİN'DEN YOLA ÇIKTI

Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü sosyal medya hesabından Çin'den 4 bine yakın sıfır otomobilin Türkiye'ye doğru yola çıktığı bilgisini paylaştı. Şanghay Limanı'ndan gemiye yüklenen 4 bine yakın aracın Derince limanına geleceği belirtildi..

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından Chery geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Gemiye yüklenen arabaların Chery'e ait olduğu tahmin ediliyor.