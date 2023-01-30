İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2023 Pazartesi / 9 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8473
  • EURO
    20,4527
  • ALTIN
    1169.71
  • BIST100
    5191.83
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Binlerce sıfır araç Türkiye'ye doğru yola çıktı
Ekonomi

Binlerce sıfır araç Türkiye'ye doğru yola çıktı

Çip krizi nedeniyle sıfır otomobil üretiminde sorun yaşanırken, Çin'den Türkiye'ye doğru binlerce sıfır araç yola çıktı. Çin'in Türkiye'deki başkonsolosluğu, 4 bine yakın otomobilin Şanghay limanından Derince'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

30 Ocak 2023 Pazartesi 07:48 - Güncelleme:
Binlerce sıfır araç Türkiye'ye doğru yola çıktı
ABONE OL

Koronovirüs salgını nedeniyle tüm dünyada kapanan fabrikalar ve sonrasında baş gösteren çip krizi nedeniyle otomobil üretiminde sorunlar yaşandı.

Arz tarafındaki bu düşüşe talepteki artış ve fırsatçılar da eklenince araba fiyatları tavan yaptı.

Pandemiyle başlayan ve savaşlar nedeniyle devam eden tedarik zinciri sorunlarıyla küresel çapta bulunurluk sorunu halen devam ediyor. Otomotiv sektöründe stokçuluk tartışmaları sürerken sıfır araç almak isteyenler bayilerde araç bulamıyor.

4 BİNE YAKIN ARAÇ ÇİN'DEN YOLA ÇIKTI

Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü sosyal medya hesabından Çin'den 4 bine yakın sıfır otomobilin Türkiye'ye doğru yola çıktığı bilgisini paylaştı. Şanghay Limanı'ndan gemiye yüklenen 4 bine yakın aracın Derince limanına geleceği belirtildi..

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından Chery geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Gemiye yüklenen arabaların Chery'e ait olduğu tahmin ediliyor.

  • sıfır araç
  • Chery

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.