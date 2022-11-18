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Ekonomi

Bir ilimiz için rezerv iddiası! Petrol fışkıracak

Mardin'in Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayabileceği iddiasında bulunuldu. Bu açıklama ilde büyük heyecana neden oldu. Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, 'Mazıdağı ve Kızıltepe arasında bulunan petrol yatakları tıpkı Batman gibi Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 15'ni karşılayabilir. Çimenli bölgesinde olan petrolü yaptığım çalışmalar neticesinde tespit ettim. Kireç taşına, fay hatları ve kayaçların yaşlarına bakarak tespit edilebiliyor.' dedi.

IHA18 Kasım 2022 Cuma 07:31 - Güncelleme:
Bir ilimiz için rezerv iddiası! Petrol fışkıracak
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Mardinli jeoloji mühendisi Fahri Çelik, yaptığı çalışmalar kentte Türkiye'nin yüzde 15 oranında ihtiyacını karşılayacak petrol rezervinin olabileceğini ileri sürdü.

Mardin'de jeoloji mühendisi olarak çalışmalarına devam eden Fahri Çelik, kentin Çimenli bölgesinde petrol bulunabileceğini iddia etti. Çelik, bu gölgede bulunan rezerv sayesinde Mardin'in tıpkı Batman gibi Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabileceğini savundu. Çelik, "Mazıdağı ve Kızıltepe arasında bulunan petrol yatakları tıpkı Batman gibi Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 15'ni karşılayabilir. Bu oranda Türkiye'nin dışa bağımlı olmasını engelleyebilir" dedi.

"ÇİMENLİ BÖLGESİNDE PETROL OLDUĞUNUN TESPİTİNİ YAPTIM"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin petrol konusunda çok zengin bir bölge olduğunu belirten Çelik, "Şu anda petrol 1940'dan itibaren Batman'da çıkarılıyor. Petrol yataklarında 70 yıl kadar kayda değer bir azalma olmamıştır. Jeolojik olarak veya kireç taşlarının oluşumu üzerine yaptığım araştırmalar neticesinde ikinci Batman olarak Mardin ilini görebiliyorum. Mardin'de gerekli çalışmalar yapılırsa Türkiye'nin yüzde 15 oranında petrol ihtiyacını karşılayabilir. Benim yaptığım araştırmalar neticesinde Mazıdağı ve Kızıltepe bölgeleri arasında kalan Çimenli bölgesinde petrol olduğunun tespitini yapmış bulunmaktayım" değerlendirmesinde bulundu.

Batman ve Mardin'de bulunan Çimenli bölgesinin birbirine çok benzer olduğunu aktaran Çelik, "Mazıdağı ve Kızıltepe arasında bulunan petrol yatakları tıpkı Batman gibi Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 15'ni karşılayabilir. Bu oranda Türkiye'nin dışa bağımlı olmasını engelleyebilir. Çimenli bölgesinde olan petrolü yaptığım çalışmalar neticesinde tespit ettim. Kireç taşına, fay hatları ve kayaçların yaşlarına bakarak tespit edilebiliyor. Özellikle Şelmo bölgesi ve Çimenli bölgesinin yapısı birbirine benzerdir. Mardin'in yapısına baktığımız zaman bütünüyle kireç taşından oluşmuştur. Bu oluşumu Midyat formasyonu olarak adlandırmaktayız. Zemini kireç taşı olduğu için sağlamdır. Kireç taşının bulunduğu bölgelerde petrol mevcuttur. Bizim bölgemiz de Konya Ovası gibi değildir. Su çekildiği zaman herhangi bir çökme olmuyor. Batman'a bakıldığı zaman oranın kayaçlarının yaşları, bileşimleri ve formasyonu Kızıltepe ve Mazıdağı bölgeleri arasında Çimenli bölgesiyle aynıdır" ifadelerinde bulundu.

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