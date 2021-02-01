Bir ilimizde petrol aranacak! Süre uzatıldı

AA 01 Şubat 2021 Pazartesi 08:42 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 08:42

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Diyarbakır ili sınırları içerisinde kalan petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 13 bin 575 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 6 Aralık 2020 tarihinden 6 Aralık 2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

Söz konusu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.