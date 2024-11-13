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Ekonomi

'Bir ülke Türkiye'nin BRICS üyeliğini veto etti' iddiasına cevap: Söz konusu değil

BRICS'in Türkiye'nin başvuruda bulunduğu topluluklardan birisi olduğunu ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Ortak üyelik statüsüyle bize cevap verecekleri anlaşılıyor. Üyeliğimizi Hindistan'ın veto etmesi gibi bir durum söz konusu değil.' diye konuştu.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
'Bir ülke Türkiye'nin BRICS üyeliğini veto etti' iddiasına cevap: Söz konusu değil
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği'nin devam ettiğini söyleyen Bolat, bunun yanı sıra Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği, ECOWAS, Türk Devletler Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlara da üyeliği, gözlemciliği veya ortak üyeliğinin söz konusu olduğuna işaret etti.

"ÜYELİĞİMİZİ HİNDİSTAN'IN VETO ETMESİ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

BRICS'in de Türkiye'nin başvuruda bulunduğu topluluklardan birisi olduğunu dile getiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin Kazan'daki son zirve toplantısında, diğer bazı ülkeler gibi müracaatı incelendi. Ortak üyelik statüsüyle bize cevap verecekleri anlaşılıyor. Üyeliğimizi Hindistan'ın veto etmesi gibi bir durum söz konusu değil. BRICS'in Gayri Safi Milli Hasıla açısından dünyadaki payı yüzde 25 seviyelerinde. Kuruluşa, Afrika, Körfez, Orta Doğu ve Asya'dan başka ülkelerin de katılımları veya ortak üyelikleri söz konusu. Buradaki amacımız hem dış politikada hem dış ekonomik ilişkilerde çok boyutlu, çok katmanlı ilişkileri geliştirmektir."

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