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Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın bina ve arazi satışı yarın yapılacak

İstanbul Rami'de 93.5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın bina ve arazisinin satışı yarın yapılacak.

  • DHA
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E-5 ve TEM bağlantı yoluna cepheli dev arazide yerleşik, 6 yıl önce iflas eden ve daha önce düzenlenen satış ihalesi iptal olan Uzel, traktör üretiminde Türk sanayisinin en köklü ve en büyük kuruluşlarından biri olarak gösteriliyordu.
 
İstanbul Ramide bulunan 93 bin 547 metrekarelik alanda, 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulan ve 1937 yılında makine ve traktör fabrikası olarak faaliyete geçen Uzel Makine Traktör'ün binası ve arazisi 446 milyon 139 bin 553 lira muhemmen bedelle yeniden satışı bir süre önce ilanla duyurulmuştu.
 
Muhemmen bedelin yüzde 50si üzerinden açık artırma
 
Satış ilanında arazi ve binanın İstanbul 1 İflas Müdürlüğünün 2013/19 sayılı dosyasından 5 Ekim 2018 tarihinde saat 14:00te muhemmen bedelin yüzde 50si üzerinden açık artırma yolu ile satışa çıkarıldığı bilgisi de paylaşılmıştı.
 
İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde ihale 7 Kasım 2018'de saat 14:00'da yenilenecek.Uzel Makine hakkında 6 yıl önce mahkemenin iflas kararı vermesi sonrası, şirket için tasfiye süreci başlamış ve üç yıl önce yapılan ihale de iptal edilmişti.

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