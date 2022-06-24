Birçok ülkede doğal gaz alarmı! 14 günde 127 euroya yükseldi

Rusya'nın Almanya, İtalya, Avusturya, Çekya ve Slovakya'ya sevk ettiği doğal gaz miktarını azaltması AB'de kaygıları arttırdı. Rusya'ya bağımlılığını yüzde 55'lerden 35'lere düşüren Almanya ulusal gaz acil durum risk seviyesini ikinci en yüksek 'alarm' durumuna yükseltti. Avrupa'nın alternatif arayışlarına Rusya'nın gaz akışını azaltarak karşılık vermesi fiyatları yeniden tırmanışa geçirdi.

Avrupa'nın doğal gazda tek kaynağa bağımlılığını bitirme çabasına Rusya'nın gaz akışını her gün azaltarak karşılık vermesi fiyatları yeniden tırmanışa geçirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre; Almanya, yaşanan kriz sonrası ulusal gaz acil durum planındaki risk seviyesini ikinci en yüksek "alarm" aşamasına yükseltti. Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve sanayi üssü olan Almanya'da Rus gazına bağımlılık son üç ayda yüzde 55'lerden yüzde 35'lere kadar gerilerken sanayi üretimi noktasında hala Rus gazı alternatifsiz konumda bulunuyor. Almanya'da konutların yaklaşık yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğal gazla ısıtılıyor.

SANAYİ ÜRETİMİ İÇİN RUSYA'YA MUHTAÇ

Almanya sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrol ve doğal gazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı durumda. Ülke, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, Rusya'dan karşılıyordu. Son zamanlarda bunu yüzde 35'e düşürdü. Almanya'da konutların yaklaşık yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğal gazla ısıtılıyor. Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 57 seviyesinde bulunurken, Alman hükümeti Kasım 2022'ye kadar bu oranı yüzde 90'a ulaştırmayı hedefliyor.

ALMANYA RİSK SEVİYESİNİ İKİNCİ AŞAMAYA YÜKSELTTİ

Almanya, doğalgaz arzındaki kesintilerin ardından ulusal gaz acil durum planındaki risk seviyesini ikinci en yüksek "alarm" aşamasına yükseltti. Almanya Mart sonunda üç aşamalı acil durum planının ilk fazı olan "erken uyarı" aşamasına geçmişti. Ülkede doğalgaz risk seviyesinin üçüncü aşamaya çıkarılması doğalgaz dağıtımında devlet kontrolünü öngörüyor. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck "Şimdi hissetmesek bile bir gaz krizinin ortasındayız" dedi. Habeck daha önce Rusya'ya karşı enerji ambargosunun toplumsal barışa karşı tehdit olduğunu ve sanayi üretimini karanlığa sürüklediğini ifade etmişti. Yükseltilen alarm seviyesi hükümete enerji şirketlerinin artan maliyetleri hanelere ve işletmelere yansıtma olanağı tanıyan bir yasayı devreye almasına izin verirken doğalgaz harcamasını düşürmek için kömür santralleri tekrar devreye alındı.

AVRUPA'DA GAZ FİYATI YÜZDE 60 ARTTI

Avrupa'da 8 Haziran'da 79,40 eurodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 60'a yakın artışla 22 Haziran'da 127,17 euro seviyesini gördü. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, megavatsaat başına 124,60 euroya kadar çıktı. Doğal gazın megavat fiyatı, 16 Haziran'da günü 124,36 eurodan tamamlayarak 31 Mart'tan bu yana en yüksek kapanış seviyesini görmüştü.

PARİS SOKAKLARI KARARIYOR

Artan enerji maliyetlerinin mahalli idarelere yük getirmemesi için Fransa ilginç bir uygulamaya hazırlanıyor. Val Parisis Kentler Topluluğu'nun kararıyla başkent Paris'in 13 mahallesinde 1 Temmuz'dan itibaren 01:15- 04:45 arasında sokak lambaları kapatılacak. Uygulamanın başarıya ulaşması ve beklenen enerji verimliliğini sağlanması durumunda Fransa genelinde tüm şehirlere yayılacak. Belediyelerin cebinden çıkan fatura tutarını azaltmak isteyen Fransa, Paris'te başlatılacak uygulama ile kentin 1,98 milyon avroluk fatura tutarını 1.5 milyonun altına indirmeyi planlıyor. Kış aylarında Avrupa'da enerji kesintileri olabileceğini belirten enerji verimliliği uzmanı Altuğ Karataş, "Avrupa'da yazın elektrik kesintileri bekleniyor, kışın da doğal gaz kesintileri bekleniyor" dedi.

BAKIM ÇALIŞMASI KRİZİ TIRMANDIRIR

Gaz fiyatları tedarikte yaşanan aksamaların etkisiyle zirveyi görürken, Avrupa'ya gazın taşınmasında önemli Kuzey Akım 1 ve TürkAkım boru hatlarında planlanan bakım çalışmalarının krizi tırmandırması bekleniyor. TürkAkım'da gaz akışı 21- 28 Haziran arasında duracak. Ayrıca KuzeyAkım boru hattında da 11-21 Temmuz tarihleri arasında bakım çalışmaları sebebiyle gaz akıtılmayacak. Bu çalışmaların, elektrik üretimi ve sanayi alanında gaz kısıtlamalarına neden olması bekleniyor.