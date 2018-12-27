BES'te cayanlar 3 yıl içinde yeniden sisteme otomatik olarak dahil edilecek Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım yönetmeliği değişti. Cayma hakkını kullanıp sistemden ayrılanlar 3 yıl içinde yeniden sisteme otomatik olarak dahil edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilecek.