BES'te cayanlar 3 yıl içinde yeniden sisteme otomatik olarak dahil edilecek
Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım yönetmeliği değişti. Cayma hakkını kullanıp sistemden ayrılanlar 3 yıl içinde yeniden sisteme otomatik olarak dahil edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilecek.
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