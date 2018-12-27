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BES'te cayanlar 3 yıl içinde yeniden sisteme otomatik olarak dahil edilecek

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım yönetmeliği değişti. Cayma hakkını kullanıp sistemden ayrılanlar 3 yıl içinde yeniden sisteme otomatik olarak dahil edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilecek.

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